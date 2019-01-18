Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İnsani Yardım Fonları Birimi Başkanı Şeyh Dr. Abdulaziz Al Sani'yi kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş kabulde yaptığı konuşmada, insani yardım konularında iş birliği yapmanın önemine işaret ederek, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak hem ülke içinde hem dışında pek çok yardım faaliyetlerini yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

Erbaş, Başkanlık ve TDV'nin, Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmış muhacirlere, mültecilere yönelik yardım ve mülteci çocukların eğitimi noktasında faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

TDV'nin 145 kadar ülkede faaliyet yürüttüğünü ve çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Erbaş, yardım için kurulmuş vakıfların, derneklerin güçlerini birleştirerek bir yardımlaşma içerisinde olmasının yapılacak faaliyetleri daha nitelikli hale getireceğini, güç birliğinin, daha fazla insana yardım götürmeye vesile olacağını bildirdi.

Abdulaziz Al Sani'nin de kabulde, amaçlarının birlik beraberliği sağlayarak beraber hareket etmek olduğunu ifade etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

