Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzünde istismara en açık olan alanlardan birisi dindir. Sahih, doğru dini bilgi ile Kur'an ve sünnetten taviz vermeden çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Tunus Müftüsü Osman Battih ile makamında bir araya geldi.

Türkiye ile Tunus'un tarihi ve güçlü bağlara sahip olduğunu belirten Erbaş, "Bizler, İslam medeniyetinin çocuklarıyız ve bu medeniyet havzasında asırlarca birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan bir milletiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, iki ülke arasında din hizmetleri ve din eğitimi alanında yapılan iş birliğinin artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde istismara en açık olan alanlardan birisi dindir. Onun için sahih, doğru dini bilgi ile Kur'an ve sünnetten taviz vermeden çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Böyle yapmazsak dini istismar eden yapılar, şahıslar, gruplar ortaya çıkıyor. Bunlar da Müslümanları sıkıntıya sokuyor."