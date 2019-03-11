Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erbaş, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyeti ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif'e, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye ve heyetin diğer üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Batı Trakya’daki Müslümanların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Erbaş, "Batı Trakya'da Müslümanlar deyince yüreğimiz başka atıyor. Oradaki Müslümanlar yüreğimizin bir parçası." ifadesini kullandı.

Kabulünden dolayı Erbaş'a teşekkür eden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif ise Başkan Erbaş'a bölgelerindeki dini hayat ve din hizmetleri ile ilgili bilgi verdi.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de hazır bulundu.

