Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz gazisi Aslan'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret ederek, "İnşallah sizin gaziliğiniz, daha önce memleketimiz ve milletimiz için yapmış olduğunuz fedakarlıklar amel defterinizde karşınıza çıkacak." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gecesi gazi olan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette, geçmiş olsun dileklerinde bulunan ve Aslan'ın gaziler gününü kutlayan Erbaş, gaziliğin önemli bir mertebe olduğunu belirtti.

İnsanın bu dünyada yaptıklarının ahirette mutlaka karşısında çıkacağını ifade eden Erbaş, "Allah, bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar ve hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin. İnşallah sizin gaziliğiniz, daha önce memleketimiz ve milletimiz için yapmış olduğunuz fedakarlıklar amel defterinizde karşınıza çıkacak." temennisinde bulundu.

Erbaş, Diyanet olarak din istismarı ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de programlar düzenleyerek, FETÖ ve DEAŞ'ı anlattıklarını, insanları aydınlattıklarını aktardı.

Aslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Aslan'ın 2015'te hacca gitmek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ama görev dolayısıyla gidemediğini belirtmesi üzerine Başkan Erbaş, "Önümüzdeki yıl 'biz hazırız' dediğiniz zaman biz sizi hacca götürürüz inşallah." ifadelerini kullandı.

