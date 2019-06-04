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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan 15 Temmuz gazisine bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle 15 Temmuz gazisi Emre Sessiz’i ziyaret etti. Erbaş, “15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimiydi. Memleketimiz, milletimiz bunu sizlerin sayesine bertaraf etmiş oldu” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle İstanbul’da 15 Temmuz gazisi Emre Sessiz ve ailesini evinde ziyaret etti. Erbaş, Sessiz ailesinin bayramını tebrik ederek, “Cenab-ı Hakk, çocuklarınızla daha nice bayramlara ulaşmanızı nasip eylesin” dedi.
Gaziliğin önemli bir mertebe olduğunu ifade eden Erbaş, “Ne mutlu sizlere 15 Temmuz gecesinde gazi oldunuz, ki çok önemli bir anda bu mertebeye sahip oldunuz. Milletimizi, memleketimizi büyük bir felakete sürüklenme teşebbüsüydü bu. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimiydi. Memleketimiz, milletimiz bunu sizlerin sayesine bertaraf etmiş oldu. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Hakk gaziliğinizi mebrur ve mübarek eylesin” diye konuştu.
Erbaş, şehitlere rahmet dileyerek sözlerine şöyle devam etti:
“Bu vatan şehitler ve gaziler sayesinde asırlardan beri ayakta. Sizler aynı zamanda gençlere, sizden sonrakilere bir rol modelsiniz. Allah göstermesin böyle bir durumda her zaman, hepimiz bir şehit ve gazi adayıyız. Çünkü bizi ayakta tutan en büyük unsur vatan, millet sevgisidir. Vatan, millet ve manevi değerlerimiz, ezanımız, bayrağımız için yeri geldiğinde malımızı, yeri geldiğinde canımızı feda edebilecek bir ruh bizi ayakta tutuyor. İnşallah çocuklarımızı, gençlerimizi de bu ruhla yetiştirmek nasip olur.”
Diyanet İşleri Başkanlığında müezzin kayyım olarak görev yapan gazi Emre Sessiz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ziyareti şahsıma değil, 15 Temmuz gazileri başta olmak üzere tüm şehit yakınları ve gazilerimize yapılmış bir ziyaret olarak addediyorum” dedi.
Ziyarette Erbaş’a Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile İstanbul Müftü Vekili Musa Bilgiç de eşlik etti.

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