Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz gazisine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz gazisi Emre Sessiz'i ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimiydi. Memleketimiz, milletimiz bunu sizlerin sayesine bertaraf etmiş oldu." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle İstanbul'da 15 Temmuz gazisi Emre Sessiz ve ailesini evinde ziyaret etti.

Sessiz ailesinin bayramını tebrik eden Erbaş, "Cenab-ı Hak, çocuklarınızla daha nice bayramlara ulaşmanızı nasip eylesin." temennisinde bulundu.

Gaziliğin önemli bir mertebe olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Ne mutlu sizlere 15 Temmuz gecesinde gazi oldunuz ki çok önemli bir anda bu mertebeye sahip oldunuz. Milletimizi, memleketimizi büyük bir felakete sürüklenme teşebbüsüydü bu. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimiydi. Memleketimiz, milletimiz bunu sizlerin sayesine bertaraf etmiş oldu. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Hak gaziliğinizi mebrur ve mübarek eylesin." ifadelerini kullandı.