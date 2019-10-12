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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 3 bin 500 yıllık antik kente ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

 DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Burak ALPER KUŞ / YATAĞAN (MUĞLA), (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Erbaş ayrıca, restore edilerek 32 yıl sonra yeniden hizmete açılan Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camii'nde öğle namazı kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ve beraberindeki bir grupla, Stratonikeia Antik Kenti'ne geldi. Erbaş'ı, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Toksöz, Antik Kentin Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi ve mahalle sakinleri karşıladı. Yaklaşık 2 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret ettiği kentin girişindeki Selçuklu Hamamı'nı gezen Erbaş, kentte yer alan ve restore edilmesiyle 32 yıl sonra yeniden hizmete açılan Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camii'nde öğle namazı kıldı. Erbaş, namazın ardından camiye ismini veren Şaban Ağa'nın kabrine giderek, Fatiha Suresi okudu. Ali Erbaş ve eşi Seher Erbaş, caminin önünde bulunan sadaka taşına para da bıraktı. Erbaş ailesi daha sonra, yöresel ürünlerin satışının yapıldığı tezgahtan alışveriş yaptı.

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, kentin zenginliklerini görmeye çalıştıklarını söyledi. Kentteki önemli eserlerden biri olan Şaban Ağa Camii'nde 32 yıl sonra tekrar ezan sesinin yükseldiğini belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, "Cumhurbaşkanımız, bundan kısa bir zaman önce bu tarihi kenti ziyaret etmiş ve Yatağan ilçemizle ilgili bazı talimatlarda bulunmuştu. Şuan hem Yatağan ilçemizin müftüsü görevine başladı hem de tarihi Şaban Ağa Camii'nin kadrosunu verdik, imamı göreve başladı. Cuma namazları kılınmaktadır. İnşallah daha canlı bir şekilde, tarihi dokuya uygun hizmetler yaparız. İl ve ilçe müftümüz, belediye başkanımız ve bütün yetkililer tarafından nitelikleri üstün seviyede hizmetler devam edecektir" dedi.

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