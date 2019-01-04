HABER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Almanya'da cuma hutbesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Almanya'da cuma hutbesi

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya'nın Köln kentinde cuma hutbesi okuyarak, cemaate cuma namazı kıldırdı.

"2. Avrupa Müslümanları Buluşması" için Almanya'da bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde cemaatle buluştu.

Erbaş hutbesinde, İslam'ın barış ve huzur dini olduğunu vurguladı.

Allah'ın herkesi Hz. Adem ve Hz. Havva'dan, yani bir erkek ve bir kadından yarattığını belirten Erbaş, sonra insanların tanışıp kaynaşması için onları farklı toplum ve milletlere ayırdığını söyledi.

Erbaş, "Bize, kendisine hakkıyla kulluk etmeyi, huzur ve güven içinde bir arada yaşamayı emretmiştir. Tarihin belli dönemlerinde unutulmuş olsa bile insanın yaratılış gayesi işte budur. İnsanoğlu, ancak birlikte yaşama ahlakını canlı tutar, sevgi ve saygıyı, yardımlaşma ve dayanışmayı çevresine hakim kılarsa, yaratılışındaki bu hikmete uygun davranmış olacaktır." ifadesini kullandı.

İslam'ın farklılıkların barış ve huzur içinde bir arada yaşamalarına dair hukuki ve ahlaki ilkeler getirmiş yegane din olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Birlikte yaşamanın en güzel örnekleri İslam medeniyetinde mevcuttur. Zira İslam medeniyeti, dünyanın her yerinde aynı evrensel değerleri savunan ve yaşatmaya çalışan bir barış medeniyetidir. Dini, dili, ırkı, rengi, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün insanların güven içinde yaşamalarını hedefleyen bir medeniyettir İslam. Adaleti, merhameti, hak ve hakikati, hukuka saygıyı bütün dünyaya öğreten bir medeniyettir. Bizler, hayatımızı devam ettirdiğimiz her coğrafyada ve her şartta Kur'an'ın hayat veren ilkelerine uymakla mükellefiz."

Hiçbir yanlışın selamet ve esenlik dini olan İslam ile özdeşleştirilemeyeceğini kaydeden Erbaş, "Müslümanlar olarak bizler, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın (s.a.s) sünnetini hayatımıza tatbik etmeliyiz. Bir taraftan çağı doğru okumalı, çağın gerekliliklerini yerine getirmeli, diğer taraftan da sahih din bilgisiyle kendimizi donatmalıyız. Barış ve huzuru, merhamet ve şefkati, adalet ve fazileti hayatımızın her alanına aktarmalıyız." diye konuştu.

Erbaş, hutbenin ardından cami cemaatine cuma namazı kıldırdı.

PARTNERİngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!İngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!
MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! TutuklandıMİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı
Edremit-Yenice karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyorEdremit-Yenice karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda yeni gelişme! 12 kişi için tutuklama kararı

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi

Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.