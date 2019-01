Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Almanya'da cuma hutbesi

"Birlikte yaşamanın en güzel örnekleri İslam medeniyetinde mevcuttur. Zira İslam medeniyeti, dünyanın her yerinde aynı evrensel değerleri savunan ve yaşatmaya çalışan bir barış medeniyetidir. Dini, dili, ırkı, rengi, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün insanların güven içinde yaşamalarını hedefleyen bir medeniyettir İslam. Adaleti, merhameti, hak ve hakikati, hukuka saygıyı bütün dünyaya öğreten bir medeniyettir. Bizler, hayatımızı devam ettirdiğimiz her coğrafyada ve her şartta Kur'an'ın hayat veren ilkelerine uymakla mükellefiz."

Hiçbir yanlışın selamet ve esenlik dini olan İslam ile özdeşleştirilemeyeceğini kaydeden Erbaş, "Müslümanlar olarak bizler, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın (s.a.s) sünnetini hayatımıza tatbik etmeliyiz. Bir taraftan çağı doğru okumalı, çağın gerekliliklerini yerine getirmeli, diğer taraftan da sahih din bilgisiyle kendimizi donatmalıyız. Barış ve huzuru, merhamet ve şefkati, adalet ve fazileti hayatımızın her alanına aktarmalıyız." diye konuştu.

Erbaş, hutbenin ardından cami cemaatine cuma namazı kıldırdı.