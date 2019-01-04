Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Almanya'da cuma hutbesi

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya'nın Köln kentinde cuma hutbesi okuyarak, cemaate cuma namazı kıldırdı.

"2. Avrupa Müslümanları Buluşması" için Almanya'da bulunan Erbaş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde cemaatle buluştu.

Erbaş hutbesinde, İslam'ın barış ve huzur dini olduğunu vurguladı.

Allah'ın herkesi Hz. Adem ve Hz. Havva'dan, yani bir erkek ve bir kadından yarattığını belirten Erbaş, sonra insanların tanışıp kaynaşması için onları farklı toplum ve milletlere ayırdığını söyledi.

Erbaş, "Bize, kendisine hakkıyla kulluk etmeyi, huzur ve güven içinde bir arada yaşamayı emretmiştir. Tarihin belli dönemlerinde unutulmuş olsa bile insanın yaratılış gayesi işte budur. İnsanoğlu, ancak birlikte yaşama ahlakını canlı tutar, sevgi ve saygıyı, yardımlaşma ve dayanışmayı çevresine hakim kılarsa, yaratılışındaki bu hikmete uygun davranmış olacaktır." ifadesini kullandı.

İslam'ın farklılıkların barış ve huzur içinde bir arada yaşamalarına dair hukuki ve ahlaki ilkeler getirmiş yegane din olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti: