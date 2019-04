Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Berat Kandili Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Kandili mesajında Tüm İslâm âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ederek “Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını, Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Kandili dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik eden Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve inayetiyle, bu gece af, mağfiret ve arınma vesilesi olan mübarek Berat gecesini hep birlikte idrak edeceğiz.

Can taşıyan her varlığa merhametin, Rabbimize sonsuz itaat ve teslimiyetin nişanesi olan Berat, bizlere kulluk bilincini kuşanarak hata ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu kazandırır.

Her daim kararlı ve istikrarlı bir tavırla kulluk yolculuğumuzu gözden geçirmemize imkân sağlayan, hesap gününde Allah’ın huzuruna günah yüküyle çıkmamak için bizleri bu dünyada iken tedbire sevk eden berat; bizi fıtratımızla buluşturan, günahlardan berî olduğumuzu bize haber veren önemli bir müjdedir.

Bizleri Cenâb-ı Hakk’a yakınlaştırıp imanımızı kuvvetlendiren, O’nun emir ve yasaklarına uyma konusunda irademizi güçlendiren ve nihayetinde bizi sekinetle buluşturup pas tutan kalplerimizi cilalandıran Berat, özellikle nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizleri hazırlamaktadır. Bu açıdan Berat, diri bir zihin ve berrak bir gönülle, bizleri zevalden kemale ulaştıran Rabbimizle taat ve itaat zemininde buluşturan bereketli bir yakınlaşmadır.

Berat gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki; “De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir” müjdesinin farkına vararak, sevgili Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem.a.s.); “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum...” şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlı tutmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslâm âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyor; Ramazan ayına her türlü dert, sıkıntı ve günah yükünden berî olarak girebilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. “