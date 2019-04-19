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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cenabıhakk'ın lütuf ve inayetiyle af, mağfiret ve arınma vesilesi olan mübarek Berat Gecesi'nin idrak edileceğini anımsattı.

Can taşıyan her varlığa merhametin, Allah'a sonsuz itaat ve teslimiyetin nişanesi olan Berat'ın, kulluk bilincini kuşanarak hata ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu kazandırdığını belirten Erbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her daim kararlı ve istikrarlı bir tavırla kulluk yolculuğumuzu gözden geçirmemize imkan sağlayan, hesap gününde Allah'ın huzuruna günah yüküyle çıkmamak için bizleri bu dünyada iken tedbire sevk eden Berat, bizi fıtratımızla buluşturan, günahlardan beri olduğumuzu bize haber veren önemli bir müjdedir. Bizleri Cenabıhakk'a yakınlaştırıp imanımızı kuvvetlendiren, O'nun emir ve yasaklarına uyma konusunda irademizi güçlendiren ve nihayetinde bizi sekinetle buluşturup pas tutan kalplerimizi cilalandıran Berat, özellikle nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan ramazan ayına bizleri hazırlamaktadır."

Bu açıdan Berat'ın, diri bir zihin ve berrak bir gönülle, zevalden kemale ulaştıran Allah'a taat ve itaat zemininde buluşturan bereketli bir yakınlaşma olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Berat Gecesi'ni idrak eden herkes, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki, 'De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir' müjdesinin farkına vararak, sevgili Peygamberimizin (s.a.s.), 'Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum.' şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlı tutmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyor, ramazan ayına her türlü dert, sıkıntı ve günah yükünden beri olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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Berat Kandili mesaj

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