Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan'a taziye ziyareti

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'a, Malatya'da vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı dileğinde bulundu.

Diyanet İşlerinden yapılan açıklamaya göre, Erbaş, çeşitli programlar için bulunduğu İstanbul'da Doğan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette ölümün insan için büyük bir ders olduğunu ifade eden Erbaş, iyi bir insan olarak yaşamanın önemine işaret etti.

Erbaş, yeryüzünde iyiliği hakim kılmak için çalışmanın gerekliliğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz.' diyor. İyi yaşamayı ve Allah'ın huzuruna iyi insan olarak gitmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Cem Vakfının faaliyetlerini takip ediyoruz. İyi insan olma yolundaki gayretlerinizi görüyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hepimiz dünyada iyiliğin hakim olması için bir kenarından tutacağız. Siz bir kenarından tutuyorsunuz, biz bir kenarından tutuyoruz. Netice itibarıyla yollar bir yerde birleşiyor. O birleşen noktaya hep birlikte hizmet ediyoruz."

Cem Vakfı Başkanı Doğan da başsağlığı dileği için Erbaş'a teşekkür etti. Ziyarette İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da yer aldı.

