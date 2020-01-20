HABER
  4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan'a taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan'a taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 21:49 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan'a taziye ziyareti

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan'a, Malatya'da vefat eden ağabeyi Mazlum Doğan için başsağlığı dileğinde bulundu.

Diyanet İşlerinden yapılan açıklamaya göre, Erbaş, çeşitli programlar için bulunduğu İstanbul'da Doğan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette ölümün insan için büyük bir ders olduğunu ifade eden Erbaş, iyi bir insan olarak yaşamanın önemine işaret etti.

Erbaş, yeryüzünde iyiliği hakim kılmak için çalışmanın gerekliliğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte, 'Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz.' diyor. İyi yaşamayı ve Allah'ın huzuruna iyi insan olarak gitmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Cem Vakfının faaliyetlerini takip ediyoruz. İyi insan olma yolundaki gayretlerinizi görüyoruz. Allah yardımcınız olsun. Hepimiz dünyada iyiliğin hakim olması için bir kenarından tutacağız. Siz bir kenarından tutuyorsunuz, biz bir kenarından tutuyoruz. Netice itibarıyla yollar bir yerde birleşiyor. O birleşen noktaya hep birlikte hizmet ediyoruz."

Cem Vakfı Başkanı Doğan da başsağlığı dileği için Erbaş'a teşekkür etti. Ziyarette İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan’a taziye ziyaretiDiyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan Cem Vakfı Genel Başkanı Doğan’a taziye ziyareti
Malatya’da pencereden düşen genç kız yaralandıMalatya’da pencereden düşen genç kız yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Taziye Ziyareti

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

'Dekolte değil, pornografi!..'

'Dekolte değil, pornografi!..'

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Rusya ve Türkiye arasında kritik görüşme!

THY'nin Hollanda'daki uçak kazasının ardındaki skandal gerçek! Boeing ve ABD'li yetkiler örtbas etmiş

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da kar yağışı başladı

Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs tellere asılı kaldı

Direksiyon başında kriz geçirdi! Faciaya ramak kala

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.