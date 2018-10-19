Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cemevine ziyaret

TUNCELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alevi toplumu kardeşlerimiz, biz hiç onları kendimizden ayırmıyoruz, öyle bir ayrıma yol açmak isteyenlere de hep birlikte fırsat vermemeye çalışıyoruz." dedi.

Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ni ziyaret eden Erbaş'ı vatandaşlar ile Alevi dedeleri karşıladı.

Dernek başkanı ve Tunceli Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt ile görüşen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ı, peygamberi bir olan bir millet olduklarını söyledi.

Hazreti Peygamber'in nesli olan bütün ehli beyti tarih boyunca bağırlarına basan bir millet olduklarını vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Elhamdülillah birlik ve beraberlik içerisinde millet olarak bugüne kadar geldik. Bundan sonra da inşallah kıyamete kadar hep birlikte aynı değerlerimizi birlikte yaşayarak devam edeceğiz. Neslimize de bu değerlerimizi aktara aktara gideceğiz inşallah. Alevi toplumu kardeşlerimiz, biz hiç onları kendimizden ayırmıyoruz, öyle bir ayrıma yol açmak isteyenlere de hep birlikte fırsat vermemeye çalışıyoruz. Ben salı günü doğmuşum, adımı Salih vermek istemişler. Annem, 'Hazreti Ali'ye benzesin' diye adımı Ali vermiş. Bizim milletimizin her ailesinde efendimizin neslinden bir isim mutlaka vardır. Dolayısıyla aynı düşünceye, inanca sahibiz. Kıblemiz, kitabımız, peygamberimiz bir, ehli beyt sevgisi noktasında hiçbir farkımız yok. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik daha güçlenerek devam edecek."