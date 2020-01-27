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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan depremde yakınını kaybedenlere taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 00:17 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlana Camii Taziye Evi’nde, depremde yakınını kaybeden vatandaşları ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlana Camii Taziye Evi’nde, depremde yakınını kaybeden vatandaşları ziyaret etti. Dün cenaze namazını kıldırdığı eşi Fatma Yıldız ve 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas Yıldız için baba Murat Yıldız’a ve yakınlarına taziyede bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde vefat edenlerin hükmen şehit olduklarını ifade etti.

“Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz” ayetini hatırlatan Erbaş, “Ölüme her an hazır olmamız lazım. Bunun da en büyük dersi, ibreti depremde var. Biraz önce birlikte oturup yemek yediğimiz, çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz insanlarla depremle birlikte hep birlikte birkaç saniye içerisinde toprağın altında olabiliyoruz. Bu hepimizin başına gelebilir” dedi.

Zilzal Suresi’nde kıyametin ‘zelzele’ kelimesi ile anlatıldığını ve depremin, kıyametin bir alıştırması olduğunu kaydeden Erbaş, şunları söyledi:
“Depremden, diğer afetlerden alacağımız dersler var. Rabbim ders almayı hepimize nasip eylesin, vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Onlar şehittir. Hükmi şehit diye bir ifade vardır. Depremde, yangında, selde, bu tür afetlerde hayatını kaybeden, denizde boğulan, bütün bunlar hükmi şehittir, hükmen şehittir. Geride kalan kardeşlerimizi sağ salim kurtarmak nasip olur inşallah.”

“Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk andan itibaren yanınızdayız”
Devlet kurumlarının ve kuruluşlarında görevli olanların deprem bölgesinde büyük bir gayretle aralıksız çalıştıklarını hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:
“Rabbim kardeşlerimize yardım eylesin, onların azmini, enerjisini, gücünü arttırsın inşallah. Bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman acılarımız azalıyor. Üzüntülerimiz paylaşıldıkça azalıyor. İnşallah birliğimiz beraberliğimiz daim olur. Şuradaki birliğimizi sürekli bir şekilde muhafaza etmek zorundayız. İnşallah böyle olduğumuz müddetçe birliğimiz beraberliğimiz daha da artacak.”

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ilk andan itibaren bölgede depremzedelerin yanlarında olduklarını kaydeden Erbaş, “Cenab-ı Hak birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin, her türlü afetten hepimizi, milletimizi, vatanımızı, bütün insanlığı muhafaza eylesin inşallah. Vefat eden deprem şehidi kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Erbaş, burada yaptığı duada, şu ifadelere yer verdi:
“Yaşamış olduğumuz deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eyle Allah’ım. Taksiratlarını affeyle Allah’ım. Dünyada yapmış oldukları ibadet ve taatlerini, hayır ve hasenatlarını kabirlerinde kendilerine yoldaş eyle Allah’ım. Ya Rab, şuraya uzaktan yakından toplanmış, taziyede bulunmak üzere gelmiş şuradaki kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhunu şad eyle Allah’ım. Depremde yaralanan kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle Allah’ım. Evsiz barksız kalmış, şu anda evlerine giremeyen kardeşlerimize yardım eyle Allah’ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Allah’ım. En zor zamanlarımızda ve her zaman üzüntülerimizi, sıkıntılarımızı paylaşmayı bizlere nasip eyle Allah’ım. Devletimize, milletimize güç kuvvet ver Allah’ım. Gücümüzü, kuvvetimizi birlikte paylaşmayı, zor zamanlarımızda, üzüntülü zamanlarımızda beraber olmayı bizlere nasip eyle Allah’ım. Vatanımızı, milletimizi her türlü görünür görünmez afetlerden, felaketlerden muhafaza eyle Allah’ım. Ordumuzu, polisimizi, askerimizi, sınır boylarında ve sınır ötesinde milletimiz ve memleketimiz için mücadele eden kardeşlerimize yardım eyle Allah’ım, muzaffer eyle Allah’ım. Düşmanları, terör örgütlerini kahr-u perişan eyle Allah’ım, onlara karşı zafer kazanmayı, başarılı olmayı ordumuza, polisimize, askerimize, güvenlik güçlerimize nasip eyle Allah’ım. Amin diyen şuradaki mümin kullarından razı ol Allah’ım, taziyelerini, dualarını kabul eyle Allah’ım.”

Buradaki ziyaretinden sonra Kubbeli Camii’nde bulunan taziye yerine geçen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dün cenaze namazına katıldığı Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek için yakınlarına taziyede bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, yaşananların birer imtihan olduğunu, başa gelen musibetler karşısında sabırlı olmak gerektiğini kaydeden Erbaş, “Rabbim deprem şehitlerimize rahmet eylesin. Allah tüm yakınlarına, hepimize sabırlar versin. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı bölgede yaptıkları faaliyetlerle vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Erbaş, “Sıcak yemek ikramıyla, manevi rehberlerimizle yanınızdayız, insanımızın yanındayız. Manevi rehberlerimiz, Daire Başkanımızın başkanlığı altında şu anda taziye evlerinde, salonlarında bulunan kardeşlerimizi ziyaret ediyorlar. Onlara telkinde bulunuyorlar, sabır telkin ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem maddi hem manevi olarak bütün hocalarımızla birlikte yanınızdayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Bölgede bulunan Bakanlarla birlikte devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi alan Erbaş ayrıca, Kışla Camii’nde ve Onurlar Camii’nde depremde vefat eden vatandaşların cenaze namazlarını kıldırdı.

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