Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan depremde yakınını kaybedenlere taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası bölgeye giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlana Camii Taziye Evi’nde, depremde yakınını kaybeden vatandaşları ziyaret etti. Dün cenaze namazını kıldırdığı eşi Fatma Yıldız ve 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Abbas Yıldız için baba Murat Yıldız’a ve yakınlarına taziyede bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde vefat edenlerin hükmen şehit olduklarını ifade etti.

“Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz” ayetini hatırlatan Erbaş, “Ölüme her an hazır olmamız lazım. Bunun da en büyük dersi, ibreti depremde var. Biraz önce birlikte oturup yemek yediğimiz, çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz insanlarla depremle birlikte hep birlikte birkaç saniye içerisinde toprağın altında olabiliyoruz. Bu hepimizin başına gelebilir” dedi.

Zilzal Suresi’nde kıyametin ‘zelzele’ kelimesi ile anlatıldığını ve depremin, kıyametin bir alıştırması olduğunu kaydeden Erbaş, şunları söyledi:

“Depremden, diğer afetlerden alacağımız dersler var. Rabbim ders almayı hepimize nasip eylesin, vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Onlar şehittir. Hükmi şehit diye bir ifade vardır. Depremde, yangında, selde, bu tür afetlerde hayatını kaybeden, denizde boğulan, bütün bunlar hükmi şehittir, hükmen şehittir. Geride kalan kardeşlerimizi sağ salim kurtarmak nasip olur inşallah.”