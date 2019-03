Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajda "ezana ve bayrağa saygı" vurgusu yaparak, “Şüphesiz İstiklal Marşımız büyük bir inancın, azmin, fedakârlığın, umudun ve yeniden dirilişin sembolüdür. İslam’ın şiarı ezan, istiklalimizin sembolü bayrak gibi vazgeçilmez değerlerimize karşı gereken saygıyı göstermek, bu değerleri koruyan ve yaşatan bir bilince sahip olmak her birimiz için tarihe, bugüne ve istikbale dair en büyük sorumluluktur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkede huzurlu bir hayatın teminatının değerleri muhafaza etmek, saygı, muhabbet ve güven duygusunu her daim canlı tutmaktan geçtiğini belirtti. Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz milletimizin vatanı, değerleri ve özgürlüğü uğruna ortaya koyduğu destansı mücadeleyi en veciz şekilde anlatan İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünü idrak etmenin onur ve heyecanını yaşıyoruz. Şüphesiz İstiklal Marşımız büyük bir inancın, azmin, fedakârlığın, umudun ve yeniden dirilişin sembolüdür. Bu cennet vatanda hep beraber huzurlu bir hayatın teminatı ise şehit ve gazilerimizin emaneti olan değerlerimizi muhafaza etmek, birbirimize karşı saygı, muhabbet ve güven duygusunu her daim canlı tutmaktır. Bu itibarla İstiklal Marşı’nda yer alan ’Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli’ mısralarında da ifade edildiği gibi İslam’ın şiarı ezan, istiklalimizin sembolü bayrak gibi vazgeçilmez değerlerimize karşı gereken saygıyı göstermek, bu değerleri koruyan ve yaşatan bir bilince sahip olmak her birimiz için tarihe, bugüne ve istikbale dair en büyük sorumluluktur. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün yıl dönümünde vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, milli mücadelenin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini rahmet ve minnetle anıyorum.”