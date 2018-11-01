Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan gençlere deizm uyarısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Güya Tanrı insanı yaratmış, kenara çekilmiş. Böyle bir anlayışla ortaya çıkanlar var. Esasında bu Müslüman gençleri, Müslümanları, misyonerlik faaliyetlerini duymuşsunuzdur; 'Onları doğrudan doğruya kendi dinimize çekmektense önce Müslümanlıktan biraz uzaklaştırın, ondan sonra zaten o gelir' tuzağıdır bu." dedi.

Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gençlerle buluşan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda ortaya çıkan bazı kavramlar ve iddialar bulunduğunu söyledi.

Ateizmin kavram olarak bilindiğini ancak deizmin son dönemde gündeme geldiğini anlatan Erbaş, "Ateizm Tanrı'yı da dini de her şeyi inkar etmek ama deizm çok enteresan bir tuzaktır. Bu tuzağa gelme noktasında olan arkadaşlarınız olursa onları uyarınız." diye konuştu.

'Tanrı var ama Tanrı ile benim aramda kimse yok' diyen bir anlayışın, peygamberi, vahyi, melekleri, kitabı inkar ettiğine vurgu yapan Erbaş, şunları söyledi: