Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac kafile başkanlarına uyarılar

Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Afyonkarahisar'daki bir otelde düzenlenen "2019 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, on binlerce hacı adayını Ravza, Beytullah ve Arafat ile buluşturmak için büyük bir özveri ile son hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

- "Bu manaları hatırlatalım"

Haccın önemli sorumluluk gerektiren bir ibadet olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Dünyevileşmenin hayatı kuşattığı ve her şeyin madde planında değer gördüğü bir dünyada, ihram bize neyi anlatıyor? Sa’y-i yaparken iman, umut, dua ve tevekkülün yanında, büyük bir çaba, arayış, emek ve hareketin varlığının bize mesajı nedir? Kabe’nin etrafında pervaneler gibi dönerek yaptığımız tavafla kalbimize, Rabb'imize ve yeryüzüne neler söylüyoruz? Şeytan taşlama, tıraş ve benzeri her hac ibadeti içindeki her uygulamanın Müslümanların hayata, eşyaya, ahlaka bakışını ifade eden çok büyük manaları var. Bu manaları hatırlatalım. Rehberlik ettiğimiz Allah’ın misafirlerini bu sembollerin derin manaları ile buluşturmak bizim çok temel bir sorumluluğumuzdur."

- "Hacılarımızın hemen hemen yarısı kadın"

Erbaş, hac ibadeti bağlamında verilen din hizmetlerinin hac öncesi, hac dönemi ve sonrası olarak üç dönemde düşünülmesi gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Kafile başkanının yolculuktan önce hacı adayları ile tanışması ve onlara güven vermesi, aralarında güçlü bir gönül bağının kurulmasına vesile olacağı gibi, karşılıklı güzel bir iletişime imkan sağlayacak ve hacı adaylarının irşada hazır hale gelmesine, zorlukların daha kolay ve birlikte aşılmasına zemin teşkil edecektir. Kadın irşat görevlilerinin yapacağı çalışmaları da çok önemli buluyoruz. Çünkü hacılarımızın hemen hemen yarısı kadınlarımızdan oluşmaktadır. İrşat hizmetlerinde görülebilecek eksiklik ve hatalar konusunda bizden müsamaha beklemeyiniz. Bu alanda hepinizden özel gayret, hassasiyet, rehberlik ve takip istiyorum. Haccın aynı zamanda bir sabır eğitimi olduğunu unutmayalım. Hac yolcusu, Hak yolcusudur. Rahmanın misafirleri olduğumuzu ve rahmanın misafirlerine hizmetle yükümlü olduğumuzu asla unutmayacağız. Bizler asıl sevabı ve arınmayı Allah’ın misafirlerine hizmet etmekten kazanacağız."