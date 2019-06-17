Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan hac kafile başkanlarına uyarılar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hem hac yolcularının ibadetlerini eksiksiz yapmaları hem de hac organizasyonunun başarılı olması açısından kafile başkalarının büyük özveriyle çalışmalarının önem taşıdığını belirtti. Erbaş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Afyonkarahisar'daki bir otelde düzenlenen "2019 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, on binlerce hacı adayını Ravza, Beytullah ve Arafat ile buluşturmak için büyük bir özveri ile son hazırlıkları yaptıklarını söyledi. İbadet şuuruyla hizmet eden bütün görevlilere teşekkür eden Erbaş, şöyle konuştu: "Hac organizasyonunun başarısı, bu ibadetin feyiz ve bereketinden en iyi şekilde istifade edebilme noktasında en büyük imkan, kafile başkanı hocalarımızın samimiyet ve özveri ile çalışmalarına bağlıdır. Sizlerde bu bilinci, heyecanı ve gayreti görmekten dolayı memnuniyetimi ifade ediyor, teşekkür ediyorum. Hem hac yolcularının ibadetlerini eksiksiz yapmaları hem de hac organizasyonunun başarılı olması açısından kafile başkalarımızın büyük bir özveri ile çalışmaları hayati öneme sahiptir. Zira kafile başkanlığı hem organizasyon hem de hacı adaylarımızla iç içe bir görevdir."

- "Samimi ilişkiler kurabilen bir iletişimcidir" Erbaş, kafile başkanlarının hac organizasyonunu en iyi şekilde yürüteceklerine işaret ederek, "Kafile başkanı, İslam’ın temel ilke ve değerlerini nebevi metotla anlatan bir hatip, haccı irşada dönüştüren bir tebliğcidir. Güler yüzü ve mütebessim çehresi ile herkesle iyi ve samimi ilişkiler kurabilen bir iletişimcidir. Hac yolculuğu süresince ortaya çıkabilecek tüm olumsuz durumlara sabırla çözüm getirebilen aksiyon örneğidir. En önemlisi, Rahman'ın misafirlerine hizmet etmekten şeref duyan bir gönül insanıdır." ifadelerini kullandı. Kafile başkanlarının ilmen, zihnen ve kalben bu hizmete iyi hazırlanmaları gerektiğine vurgu yapan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birlikte görev yapacağımız din görevlisi hocalarımızın da bu hizmete zihnen ve kalben hazır olmaları gerekiyor. Burada siz kafile başkanlarından rehberlik bekliyoruz. Onlarla sevgi ve samimiyetle iletişim kurarak, ihmale meydan vermeden yakinen takip etmeniz önemlidir. Süreç içerisinde zaman zaman problemlerle, üzücü ve rahatsız edici durumlarla karşılaşılabilir. Esasında bizim gerçek nitelik ve yeteneğimiz bu tip olaylarda ortaya çıkacaktır. Asıl maharet, bu durumlarda ibadetin ruhuna halel getirmeden, sağduyulu bir yaklaşımla çözüm üretmek ve farklı planlarla sorunların üstesinden gelebilmektir."