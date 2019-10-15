Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi’ne teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi’ye Barış Pınarı Harekatı’na verdiği destek için teşekkür ederek, “Türkiye olarak sınırımızın ötesinde önemli bir harekat gerçekleştiriyoruz, bu harekatta bize vermiş olduğunuz destek, dua, gerçekten bizim için çok önemli” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi’yi kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iki ülkenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, “Hem geçmişte hem bugün, her konuda birlikte hareket etmek ve birbirimize destek, yardımcı olmak çok değerli ve bunun her zaman devam etmesi de yüce Rabbim’den niyazımızdır” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Pakistan’ın Barış Pınarı Harekatı’na verdiği destek için teşekkür ederek, “Bugün de tabi Türkiye olarak sınırımızın ötesinde önemli bir harekat gerçekleştiriyoruz, bu harekatta bize vermiş olduğunuz destek, dua gerçekten bizim için çok önemli. Barış Pınarı Harekatı için yaptığınız dua ve verdiğiniz destek için şükranlarımızı arz ediyoruz. Ülkelerin zaman zaman kardeşlerine ihtiyaç duyduğu zamanlar olur, biz de işte o zamanlardan birisini yaşıyoruz” şeklinde konuştu.