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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "sigaraya tedbir" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:12 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Türkiye'de 2019'da depremden kimse ölmedi ama sigaradan bir yılda 100 bin kişi öldü. Afet bizim elimizde olmayan deprem, sel ve yangın gibi şeyler ama günde 300 kişi sigaradan ölüyor. Buna karşı tedbir almak da bizim vazifemiz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de bu yıl depremden kimsenin ölmediğini belirterek, "Ancak sigaradan dolayı 100 bin kişi öldü. Buna karşı tedbir almak da bizim vazifemiz." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında yapılan protokol kapsamında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde 4-6 Yaş Grubu Kur'an kursu öğreticilerine yönelik, "Temel Afet Bilinci" konulu seminere katıldı.

Erbaş, İslam inancına göre, kişilerin ve kurumların görev ve sorumlulukları kapsamında insanların din, can, akıl, nesil ve malının korunması için çalışması gerektiğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığının vatandaşların din eğitimi alabilmesi için çeşitli faaliyetler yaptığını kaydeden Erbaş, AFAD'ın da canın korunması, afet ve acil durumlara yönelik çalışmalar yapan kurumlardan biri olduğunu hatırlattı.

Erbaş, canın ve malın korunması için önemli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"İşte AFAD'ın amacı bu. Biz de ona destek oluyoruz. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun Fetvalar kitabında yer alan bilgiye göre, din, can, akıl, nesil ve malı korumanın farz, zarar verilmesinin ise haram olduğu belirtiliyor. Neslimizi de bu çizgide yetiştirmemiz gerekiyor. O zaman bu 5 şeye zarar veren her şeyle bizim mücadele etmemiz lazım, etmeye çalışıyoruz."

İnsan hayatına sadece deprem, yangın ve sel gibi olayların zarar vermediğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"AFAD Başkanımızda rakamlar vardır. Türkiye'de 2019'da depremden kimse ölmedi ama sigaradan bir yılda 100 bin kişi öldü. Küsuratı da var, ben 100 bin diyorum. Bir yılda sigaradan ölenlerin sayısı belki de bir asırda depremden ölenlerin sayısına bedel. Bu ne korkunç bir düşmandır, felakettir. Afet bizim elimizde olmayan deprem, sel ve yangın gibi şeyler ama günde 300 kişi sigaradan ölüyor. Buna karşı tedbir almak da bizim vazifemiz."

Erbaş, afet ve acil durumlarla ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Kur'an kursu öğreticileri 4-6 yaş grubundaki çocuklara din eğitimi verirken, davranış ve değerler eğitimi de veriyor. Bu değerler öğretilirken afet ve acil durum tedbirlerini öğretmeniz de kolay olur. Çocuklar yetişirken onların karakterlerinin oluşumunda bizim rolümüz olsun." ifadelerini kullandı.

- "Her bireyin ve kurumun afete hazırlık yapması gerekiyor"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise Diyanet İşleri Başkanlığı ile AFAD arasında kısa süre önce yapılan afet ve acil durum faaliyet bilincinin artırılmasına yönelik iş birliğinin güzel sonuçlar verdiğini söyledi.

Afet ve acil durumlara hazırlığın sadece bir kurumun görevi olmadığını vurgulayan Güllüoğlu, Temel Afet Bilinci seminerinde "Tehlike nedir?", "Risk nedir?", "Eşyalarımızı neden sabitlemeliyiz?" gibi konuların ele alınacağını bildirdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi

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