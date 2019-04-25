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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan UİP öğrencilerine: Camileri mektep haline getirin

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI İlahiyat Programı (UİP) öğrencileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan UİP öğrencilerine: Camileri mektep haline getirin

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- ULUSLARARASI İlahiyat Programı (UİP) öğrencileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Genç kardeşlerim, gittiğimiz yerlerde mescitleri birer mektep haline getireceksiniz. Mescitte her biriniz muallim ve muallime olacaksınız. Camiyi mektep haline getirerek camilerde çocuklara, gençlere, yaşı kaç olursa olsun insanlara cami dersleri yapacaksınız" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2018-2019 öğretim yılında mezun olacak Uluslararası İlahiyat Programı (UİP) öğrencileriyle bir araya geldi. Din İşleri Yüksek Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Mezuniyetten Mesuliyete' programında öğrencilere hitap eden Erbaş, UİP'le ilgili, "Uluslararası İlahiyat Programı, Diyanet İşleri Başkanlığımızın en çok önem verdiği ve gelecekte kendilerinden gönül coğrafyamızda ve gurbette insanlarımızın istifade edeceği gençlerin yetiştirildiği çok önemli programdır" dedi. Daha sonra 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır' hadis-i şerifini hatırlatan Erbaş, öğrencilere ülkelerine geri döndüklerinde, elde ettikleri birikimleri insanların faydasına kullanmalarını tavsiye etti.
'DÜNYANIN İSLAM'IN İLKELERİNE İHTİYACI VAR'
UİP öğrencilerinden gittikleri yerlerde mescitleri birer mektep haline getirmelerini isteyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şöyle konuştu:
"Genç kardeşlerim, gittiğimiz yerlerde mescitleri birer mektep haline getireceksiniz. Mescitte her biriniz muallim ve muallime olacaksınız. Siz artık mezun oluyorsunuz. Elinizden kitap düşmeyecek. Çünkü artık siz ilahiyat fakültesi mezunusunuz, siz hocasınız. Sadece bizim insanlarımız, bizim vatandaşlarımız değil, bütün Müslümanlar, hatta gayrimüslimler de, herkes sizden istifade edecek. Bulunduğunuz yerlerde cami içi ve cami dışı hizmetler sizi bekliyor. Camiyi mektep haline getirerek camilerde çocuklara, gençlere, yaşı kaç olursa olsun insanlara cami dersleri yapacaksınız. İlmihal, tefsir, hadis, Kuran-ı Kerim dersi yapacaksınız. Kuran-ı Kerim bilmeyen insanlara öğretmek, öğrenenlerin okumasını sağlamak, okuyanlara manasını anlatmak ve hayatımızın bir parçası haline getirmek. Buna ihtiyacımız var, dünyanın buna ihtiyacı var. Dünyanın Kuran'ın ilkelerine, İslam'ın ilkelerine ihtiyacı var."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan UİP öğrencilerine: Camileri mektep haline getirin

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