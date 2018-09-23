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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan üniversite ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:47 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan üniversite ziyareti

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin Ümraniye Kampüsünde incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin yapımı devam eden Ümraniye Kampüsünü ziyaret etti.

Kampüsteki çalışmalarla ilgili üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç'tan bilgi alan Erbaş, yapımı tamamlanan kütüphane, amfi ve dersliklerde de inceleme yaptı.

Erbaş'a kampüs ziyaretinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ümraniye kampüsü

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