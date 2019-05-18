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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan zekat çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:50 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Türkiye Diyanet Vakfının şubelerinin bulunduğu her yerde sizlere yardımcı olacak kardeşlerimiz var. Türkiye Diyanet Vakfının web sitesinden de zekatlarınızı verebilirsiniz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının şubelerinin bulunduğu her yerde sizlere yardımcı olacak kardeşlerimiz var. Türkiye Diyanet Vakfının web sitesinden de zekatlarınızı verebilirsiniz." dedi.

Erbaş, Konya İl Müftülüğünün Mevlana Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, ramazan ayının paylaşım ve infak ayı olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de 250 ayette infaktan bahsedildiğini aktaran Erbaş, "Bütün müminlerin, insanların infak ile birbirlerine yardımlaşmasından bahsediyor. Allah, 'İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Kötülükte ve günahta yardımlaşmayınız.' buyuyor. Bizler çocuklarımızı bu ilkeler doğrultusunda yetiştirerek ideal bir toplum meydana getirmek zorundayız. Ailelerimizin her bir ferdinin gönlüne paylaşım, yardımlaşma ve infak anlayışını yerleştirmek zorundayız." diye konuştu.

Erbaş, dünyada bir dilim ekmeğe muhtaç milyonlarca kişi olduğunu dile getirerek İslam'ın denge dini olduğunu, açlıktan ve tokluktan kimse ölmesin diye olanların olmayanlara vermesini emrettiğini vurguladı.

- "İnfak ile paylaşma ruhunu geliştirmeye çalışıyoruz"

İslam'ın zekat, sadaka ve fitre ile paylaşma anlayışını güçlendirmeye çalıştığını ifade eden Erbaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Onun için bu ramazan ayında infak konusunu tema olarak seçtik. Hocalarımız bütün illerimizde, ilçelerimizde ve yurt dışında bu meselenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Geçen yıl 'İsraf olmasın' dedik, insanları israftan uzaklaştırmaya çalışmıştık. Bu yıl da infak ile paylaşma ruhunu geliştirmeye çalışıyoruz. Rabb'im yapmış olduğumuz yardımları, zekatları, hayır ve hasenatı kabul eylesin."

- "TDV, zekatlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor"

Erbaş, zekatla mükellef olanların bunu ihmal etmemeleri uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak kardeşlerimizin zekatlarını emanet olarak alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. O yüzden bu sene zekat projesini daha iyi bir şekilde organize ederek daha fazla insanımıza yardımcı olmanın gayreti içerisine girdik. Türkiye Diyanet Vakfının şubelerinin bulunduğu her yerde sizlere yardımcı olacak kardeşlerimiz var. Türkiye Diyanet Vakfının web sitesinden de zekatlarınızı verebilirsiniz."

- "Camilerimizi mahzun bırakmayalım"

Camilere çocuklarla birlikte gelinmesi çağrısında bulunan Erbaş, "Camilerimizi mahzun bırakmayalım, camilerimizi cemaatsiz bırakmayalım. Ramazan ibadet ayıdır, dolayısıyla camilerimizde namaza, mukabelelere daha fazla devam edersek ramazanı da o kadar güzel değerlendirmiş oluruz." dedi.

Erbaş, programda İl Müftülüğünün Kur'an kursu öğrencileri arasında düzenlediği "Hayatımdaki Ayetler Kadrajımda" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

İftar programına, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve yetkililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Erbaş, daha sonra tarihi Sultan Selim Camisi'nde teravih namazı kıldırdı.

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