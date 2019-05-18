Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan zekat çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfının şubelerinin bulunduğu her yerde sizlere yardımcı olacak kardeşlerimiz var. Türkiye Diyanet Vakfının web sitesinden de zekatlarınızı verebilirsiniz." dedi.

Erbaş, Konya İl Müftülüğünün Mevlana Meydanı'nda düzenlediği iftar programında, ramazan ayının paylaşım ve infak ayı olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de 250 ayette infaktan bahsedildiğini aktaran Erbaş, "Bütün müminlerin, insanların infak ile birbirlerine yardımlaşmasından bahsediyor. Allah, 'İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Kötülükte ve günahta yardımlaşmayınız.' buyuyor. Bizler çocuklarımızı bu ilkeler doğrultusunda yetiştirerek ideal bir toplum meydana getirmek zorundayız. Ailelerimizin her bir ferdinin gönlüne paylaşım, yardımlaşma ve infak anlayışını yerleştirmek zorundayız." diye konuştu.

Erbaş, dünyada bir dilim ekmeğe muhtaç milyonlarca kişi olduğunu dile getirerek İslam'ın denge dini olduğunu, açlıktan ve tokluktan kimse ölmesin diye olanların olmayanlara vermesini emrettiğini vurguladı.