Diyanet İşleri Başkanı hakkında şuç duyurusunda bulundu

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan iş insanı Mehmet Avcı, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Atatürk'e hakaret eden kişiler hakkında Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Başiskele'de yaşayan Mehmet Avcı, tedavisinin ardından taburcu olan Kadir Mısıroğlu'na 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kadir Mısırlıoğlu, Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci ve Emine Şahin hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na şuç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Adliye çıkışı açıklama yapan Mehmet Avcı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Atatürk tarafından kurulan bir kuruluş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Ali Erbaş bunları unuttu, resmi kıyafetle mesai saatleri içerisinde gidip Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etti. Bu cuma günü Kadir Mısıroğlu, bu ziyaretle ilgili bir açıklama yaptı dedi ki 'Hiçbir icraatı Müslümanların lehine olmayan Atatürk' ve devam etti 'Bir Müslüman Atatürk'ü seviyorsa ya ahmaktır ya da sahtekardır' dedi. Şimdi ben buradan Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Sayın Atatürk'e bu şekilde seslenen bir insanı ziyaret ettiniz vicdanınız rahat mı? Maaşı devletten alıyorsunuz, Kadir beyden almıyorsunuz vicdanınız rahat mı? Atatürk'e hakaret eden bir insana neden gidiyorsunuz içiniz rahat mı? Ve oturduğunuz koltuğu kuran cemaat ve tarikatlara kaptırmamak için sizler gibi insanları orada bulunduran Atatürk değil miydi, içiniz rahat mı? Ben de bu konuyu aldım cuma günü 1 saat 45 dakika süren bir maratonla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Atatürk'e hakaret eden başta Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu, Safiye İnci, Emine Şahin ve internette Atatürk'e hakaret eden kişileri savcılığa suç duyurusunda bulundum. 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundum."

Mehmet Avcı önümüzdeki günlerde televizyonlarda Atatürk'e hakaret edenler hakkında da suç duyurusunda bulunacağını ifade ederek, "Bütün Türkçü ve Atatürkçü arkadaşlarıma buradan sesleniyorum; cesaretleriniz bu aralar kırgındı artık ben bir yola çıktım, özellikle yurtdışındaki Türkçü ve Atatürkçü arkadaşlarım maddi ve manevi destek verdiler. Bu desteklerle yola çıktım. Atatürk'ü korumak bizim vatan görevimizdir, vatan bekçiliğimizdir. Bundan sonra buradan herkese rica ederek sesleniyorum Atatürk'e, ölmüş olan bir insana hakaret etmeyin, böyle bir şeye gerek yok ve dini konulara da sığınmayın" diye konuştu.