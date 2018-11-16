Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, terör örgütlerinin gençler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekerek, "Gençlik bir milletin geleceğidir. Bu çağın gençlerine peygamberimiz gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir. Dikkatten kaçmaması gereken husus, bugün gençlerin duygularını etkileyen ve küresel boyutta hayatı kuşatan mekanizmaların, istismar ve çıkara dayalı bir anlayışa sahip oluşudur. Kapitalizmin hayatı her yönüyle kuşattığı günümüzde fark edilmenin bir aracı olarak lanse edilen tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalmaktadır maalesef. Tefrika ve anarşi projeleriyle üretilen terör örgütleri tuzaklarını gençliğin duygularının güzergahına kurmaktadırlar. En büyük sorumluluklarımızdan biri de gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır. Onları inanç ve medeniyet değerleri ile buluşturmaktır. Yargılayan, sorgulayan dikte eden bir tavırdan öte dertleri ile ilgilenen, kalplerine dokunan umut veren ve ikna eden bir yaklaşımı öne çıkarmalıyız gençlerimiz için" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Peygamberimiz ve Gençlik" olan "2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında konuştu.

NE OLMUŞTU?



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e yönelik hakaret içeren sözleri ile büyük tepki çeken Kadir Mısıroğlu'nu, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'dan bir gün önce ziyaret etmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'İnsani bir ziyaret' ifadeleri kullanılmıştı.

Konuyla ilgili AK Parti'den yapılan açıklamada da 'Hasta ziyaretinin ideolojisi olmaz' denilmiş, Ali Erbaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdir gören birisi olduğu ifade edilmişti.



