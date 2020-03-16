Diyanet İşleri Başkanı'ndan koronavirüs ile ilgi son dakika açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;

İnsanların toplu halde bulundukları mekanlar virüs için risk oluşturmaktadır. Ülkemizde vaka sayısının artmasıyla birlikte tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam etmesi halinde virüsün artma ihtimali artmaktadır. İslam dini insanların hayatını tehlikeye atan uygulamalara asla izin vermez.

Dolayısıyıla koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılar geliyor...

