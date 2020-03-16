Diyanet İşleri Başkanı'ndan koronavirüs ile ilgi son dakika açıklaması (Camilerde namaza ara verildi)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle;

İnsanların toplu halde bulundukları mekanlar virüs için risk oluşturmaktadır. Ülkemizde vaka sayısının artmasıyla birlikte tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam etmesi halinde virüsün artma ihtimali artmaktadır. İslam dini insanların hayatını tehlikeye atan uygulamalara asla izin vermez.

Dolayısıyıla koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi gerekmektedir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir.

UMREDEN DÖNENLER

Umreden dönen 6 bin kadar vatandaşımız için karantina uygulaması başladı ve şu anda devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla umreye giden vatandaşların hepsi yurda döndü.

UMREDEN 390 KİŞİ BUGÜN DÖNÜYOR

390 civarında bir umrecinin bu gece Suudi Arabistan'dan intikal edeceğini biliyoruz. Bu gece itibariyle gelip, karantinaya alınacaklar.



