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Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyaretine tepkiler sürerken... Sert sözler: Şuuru kirli...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:28 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü 'Helal olsun sana genç imam hatiplim!' başlıklı yazısında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, '10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe herkes kenefe gitsin' diyen Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesini kaleme aldı.

Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyaretine tepkiler sürerken... Sert sözler: Şuuru kirli...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, 9 Kasım'da Atatürk'e yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesi çok tartışıldı. Tartışmayı Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşesine taşıdı.

"AĞZI BOZUK, ŞUURU KİRLİ..."

Yazısına 'Kadir Mısıroğlu kimdir?' sorusuyla başlayan Hakan, 'Saygısız. Seviyesiz. Asgari nezaketten yoksun. Ağzı bozuk. Şuuru kirli. Bırakın İslam ahlakını ve adabını, genel adap ve ahlaka bile uzak düşmüş. Bir adamdır.' ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, 10 Kasım arifesinde Diyanet İşleri Başkanı'nın Mısıroğlu'nu ziyaret etmesiyle ilgili olarak Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammed Samet Akkaya’nın yaptığı yazılı açıklamayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İslam dinini temsil eden birisi, bulunduğu toplumun değerlerine saygı duymalı, toplumun değerlerine saygı duyan insanlarla bir olmalı ve her zaman toplumun değerlerine saygı duymayı tavsiye etmeli.

İslam’ı temsil eden birisi toplumumuzu birleştirmeli, ayrıştırmamalı ve insanların nefretini kazanacak işlerden uzak durmalı.

Biz bir çocuğun kuşu öldü diye o çocuğa taziyeye giden bir Peygamber’in ümmetiyken... Bizim hoşgörü kazandıracak iş ve işlemlerde bulunmaktan başka işimiz olmamalı."

Bravo! Helal olsun sana genç imam hatiplim!

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Mısıroğlu ali erbaş diyanet işleri başkanı Ahmet Hakan

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
GEBERMEDI BU FESLI HALA
Bakalım öbür tarafta bunların hesabını nasıl vereceksin kadir efendi.
bu başkan gericinin yobazın ve iktidarın başkanıdır ben bu soytarının olduğu din i kabul etmiyorum
Etmezsen etme. Muhtemel ki pek te isin yok zaten
Çok büyük hatalar yapılıyor hayretler.....
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