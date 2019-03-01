Kocaeli’de yapımı tamamlanan Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin tanıtım toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “En çok istismar edilen unsurlardan birisi dindir. Dinin istismar edilmesini engelleyecek olanlar da biziz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kocaeli’de Başiskele ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kocaeli Yüksek Dini İhtisas Merkezi’nin tanıtım törenine katıldı. 12 bin 470 metrekare alanda yapımı tamamlanarak hizmete sunulan ve içerisinde kütüphane, 11 adet sınıf ve 6 adet çalıştay bölümü, mutfak, yemekhane, 8 adet öğretim görevlisi odası, öğretmen odası, bilgisayar odası 330 kişilik konferans salonun bulunduğu 4 katlı merkezin açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, merkezin hayırlı olması dileğinde bulundu.

“Hizmet içi eğitimlerle hocalarımızın kalitesini yükseltmemiz gerekiyor”

Daha sonra konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin önemine vurgu yaparak, “Bugün öyle güzel, öyle güzel bir mekanın açılışını yapıyoruz ki burada bilim öğrenilecek ve öğrenilen bilim insanlığın irşadı için kullanılacak. Burada peygamber varisleri yetişecek. İşte peygamberin varisleri, Allah’ın varisleri de burada hakkı tebliğ etmek, hakka davet etmek, inşaları uyarmak, kötülüklerden uzak tutmak, iyiliği emretmek konularının nasıl olduğunu öğrenecekler. Talebelerimiz, görevlilerimiz, müftülerimiz ve vaiz adaylarımız, din davetçileri yetişecek burada. Buna o kadar çok ihtiyacımız var ki. İlim olmadan din hizmeti olmaz. Bilgi, hikmet olmadan din hizmeti olmaz. Biz bunun bilinci içindeyiz. O yüzden diyoruz ki beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Görevini almış, bir camide görevini yapıyor, vaiz olmuş, müftü olmuş fark etmez hizmet içi eğitimlerle hocalarımızın kalitesini yükseltmemiz gerekiyor” dedi.