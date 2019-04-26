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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ 4. AİLE FORMU'NA KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 12:54 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen '4. Aile Forumu' ile kısa film ve fotoğraf yarışması ödül törenine katıldı. Programda konuşan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün mensuplarının fedakar ve özverili çalışmaları ile ve özellikle Aile ve Rehberlik Bürolarıyla milletimizin aile huzuruna rehberlik etmektedir. Bu çalışmalar, hepimizin katkılarıyla her geçen gün nitelik ve nicelik olarak daha da gelişecek ve güçlenecektir" dedi.
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Aile Formu" ve "Ailemde İyilik Var" temalı kısa film ve fotoğraf yarışmasının ödül töreni Fatih'te bulunan Osmanlı Arşivleri Kongre Salonu'nda düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Program öncesi yarışmada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, törende yaptığı konuşmada, "Görselliğin oldukça ön plana çıktığı, hayatın büyük oranda dijital platformlarda yaşandığı günümüzde iyiliğin önemine ve gücüne dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz fotoğraf ve kısa film yarışmasına katılan arkadaşlarımızı özellikle kutluyorum. Çok güzel ve nitelikli eserler ortaya koymuşlar. İnanıyorum ki bu eserleri ve bu yoldaki gayretleri, hepimizin iyiliğine önemli katkılar sunacaktır. Fakat dikkatimi çeken bir hususu da paylaşmak isterim. İyilik büyük oranda sadece yaşlılarımıza iyilik olarak resmedilmiş. Bu devasa anlam dünyası olan iyilik kavramını biraz daraltmak demektir. Belki de modern dünyanın, yaşlılarımızı iyiliğe muhtaç ve yalnızlığa mahkum etmesi sebebiyle gençlerimizin ve çocuklarımızın zihinlerinde, iyilik ve yaşlı kavramı yakın çağrışım yapmaktadır. Fakat iyilik sadece yaşlıları yolda karşıdan karşıya geçirmek, düşkünlük çağına ulaştıklarında onlara gönül alıcı güzel söz söylemek değildir. Bunlar oldukça önemli olmakla beraber, iyiliğin sadece bir boyutudur." dedi.

"İYİLİK, YARADANIN HATRINA BÜTÜN MAHLUKATA MERHAMETLE YAKLAŞMAKTIR"
Erbaş, "İyilik, yaradanın hatırına bütün mahlukata merhametle yaklaşmaktır. Kendisi için istediğini herkes için istemektir. Havaya, suya, toprağa, çevreye karşı sorumlu davranmayı insan olmanın gereği kabul etmektir. Başkasını sevindirdiğinde sevinmektir. Kardeşinin bir ihtiyacına ve sıkıntısına derman olduğunda huzur bulmaktır. Dolayısıyla iyilik, İslam'ın en köklü ve kapsamlı kavramlarında karşılığını bulur. Bu manada iyilik ihsandır, lütuftur, maruftur. Esefle ifade etmeliyim ki bugün iyilik, ibadet, ahlak, kulluk gibi inancımızın ve medeniyetimizin en önemli kavramlarının karşı karşıya kaldığı ciddi sorunlardan biri de indirgemeci bir yaklaşım ile söz konusu ifadelerin anlamlarını daraltarak onların hayatı kuşatan boyutlarını sınırlamaktır. Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün mensuplarının fedakar ve özverili çalışmaları ile ve özellikle Aile ve Rehberlik Bürolarıyla milletimizin aile huzuruna rehberlik etmektedir. Bu çalışmalar, hepimizin katkıları ile her geçen gün nitelik ve nicelik olarak daha da gelişecek ve güçlenecektir." diye konuştu.

Görüntü dökümü
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-Protokolden ayrıntılar
-Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması
-Yarışmada derece alanlara ödüllerinin verilmesi
-Genel ve detay görüntüler

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