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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'dan anayasa vurgusu

08.10.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet’in her alanda herkesin yanında olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ”Anayasanın bize vermiş olduğu görevle, din konusunda aydınlatma görevimizi yapmaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'dan anayasa vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziantep’te hayırseverler tarafından yapımına başlanan Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni ile TDV Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılış törenlerine katıldı. Prof. Dr. Erbaş’a Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

ERBAŞ'TAN ANAYASA VURGUSU

Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yapımına başlanan ‘Gençlik Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan Erbaş, Türkiye’deki öğrenci sayınsın 140 ülkenin nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekti. Diyanet’in her alanda herkesin yanında olduğunu belirten Erbaş, ”Anayasanın bize vermiş olduğu görevle, din konusunda aydınlatma görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Gaziantep'in en ücra köşesindeki köyünde bile imamımız var, hocamız var. İmamlarımız çocuklarımızın doğduğu andan itibaren yanında. Sağ kulağına ezan okuyarak, sol kulağına kamet getirerek, kulağına ismini okuyarak ve duasını yaparak adeta hayata onunla birlikte başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın böyle bir farkı var. Rabbimiz bizi Peygamber varisi olarak görevlendirmiş böyle bir lütufta bulunmuş” dedi.

"HİÇ AYRIM YAPMADAN SAFLARIMIZA HERKESİN GİRMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

Doğru bilgiler ile insanların eğitilmeye çalışıldığını kaydeden Erbaş, “Toplumumuzun her kesiminden insanımızı doğru dini bilgi ile eğitiyor, bilgilendirmeye çalışıyoruz Elhamdülillah. Bütün yapmış olduğumuz bu hizmetler Camii hizmetleri, Cami dersleri, Kur'an Kursu hizmetlerinin yanında bir de gençlik hizmetlerimiz var. Bugün, ülkemizin bütün illerinde bütün ilçelerinde gençlik koordinatörlerimizle adeta gençlerimizi kucaklıyoruz. Hiç ayrım yapmadan saflarımıza herkesin girmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK ZENGİNLİK"

Türkiye’de 30 milyon öğrencinin bulunduğunu belirten Erbaş, “20 milyona yakın orta dereceli okullarda, 10 milyona yakında açık öğretimler ile beraber üniversitelerimizde öğrencimiz var. Dünyanın 140 kadar ülkesinin nüfusu 25-30 milyonun altında, bizim öğrenci sayımız demek ki bu kadar iyi, bu kadar bir zenginlik veriyor bize. Bu bizim için en büyük zenginlik. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm müftülüklerimizle, il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz 150 bine yakın hocamızla, Kur'an Kursu öğretmenlerimizle, imamlarımızla birlikte çocuklarımıza gençlerimize ailelerimize hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Vali Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu da yaptıkları konuşmada, hayırsever ailelere teşekkür ederek kentin manevi iklime kavuşmalarında büyük emekleri olduklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA


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