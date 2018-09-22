Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Edirne'de

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk milletinin dünyanın her yerine zekatlarıyla kurbanlarıyla yaptırdığı camilerle mührünü vurduğunu bildirdi.

Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve iş adamları ile kentteki bir otelin toplantı salonunda bir araya gelen Erbaş, büyük millet olmanın büyük bir devlete de sahip olmayı gerektirdiğini belirtti.

Ecdadın büyük bir devlet ve millet olarak, çok büyük bir miras bıraktığını anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu mirasa sahip çıktığımız sürece millet olarak da devlet olarak da o büyüklüğü muhafaza edeceğiz. Yurt dışında, doğudan batıya, güneyden kuzeye milletimiz, yaptırdığı camilerle yardımlarıyla zekatlarıyla kurbanlarıyla dünyanın her yerine mührünü vuruyor. Bu yıl kurban münasebetiyle 145 ülkeye ulaştık. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllülerimiz sizlerin emanetlerini, 430 bin kurban hissesini muhtaç insanların sofralarına kadar ulaştırdı.

Yurt dışında veya yurt içinde yapılan camilerde esasında sizlerin bizlere emanet ettiği yardımlar ve devletimizin Cibuti'de, Moskova'da, Kosova'da, Mogadişu'da, Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da ve dünyanın farklı yerlerinde ezanlar gökleri delercesine okunsun diye vermiş olduğu imkanlarla yapıldı."