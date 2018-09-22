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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Edirne'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 10:52 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Yurt dışında, doğudan batıya, güneyden kuzeye milletimiz, yaptırdığı camilerle yardımlarıyla zekatlarıyla kurbanlarıyla dünyanın her yerine mührünü vuruyor"

EDİRNE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk milletinin dünyanın her yerine zekatlarıyla kurbanlarıyla yaptırdığı camilerle mührünü vurduğunu bildirdi.

Sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve iş adamları ile kentteki bir otelin toplantı salonunda bir araya gelen Erbaş, büyük millet olmanın büyük bir devlete de sahip olmayı gerektirdiğini belirtti.

Ecdadın büyük bir devlet ve millet olarak, çok büyük bir miras bıraktığını anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu mirasa sahip çıktığımız sürece millet olarak da devlet olarak da o büyüklüğü muhafaza edeceğiz. Yurt dışında, doğudan batıya, güneyden kuzeye milletimiz, yaptırdığı camilerle yardımlarıyla zekatlarıyla kurbanlarıyla dünyanın her yerine mührünü vuruyor. Bu yıl kurban münasebetiyle 145 ülkeye ulaştık. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllülerimiz sizlerin emanetlerini, 430 bin kurban hissesini muhtaç insanların sofralarına kadar ulaştırdı.

Yurt dışında veya yurt içinde yapılan camilerde esasında sizlerin bizlere emanet ettiği yardımlar ve devletimizin Cibuti'de, Moskova'da, Kosova'da, Mogadişu'da, Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da ve dünyanın farklı yerlerinde ezanlar gökleri delercesine okunsun diye vermiş olduğu imkanlarla yapıldı."

- "Gençlik, en büyük zenginliğimizdir"

Gençliğin geleceğin emanet edileceği en büyük zenginlik olduğunun altını çizen Erbaş, "Ülkemizde 17-18 milyon kadar ilk ve orta dereceli okulda, 7 milyon kadar da üniversitede okuyan öğrencimiz var. Dünyada 143 kadar ülkenin nüfusu, 25 milyonun altındadır. Bizim ise öğrenci sayımız 25 milyon civarında. Eğer bu zenginliğimizi, milli ve manevi duygularla vatanını, milletini, bayrağını, ezanı seven, gönlü camiye bağlı gençler olarak yetiştirirsek Allah'ın izniyle bu millet ilelebet payidar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'den verdiği örneklerle birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Erbaş, ülkeleri bekleyen en büyük tehlikenin tefrika olduğunu kaydetti. Sivil toplum kuruluşlarının öğrencilere sağladığı imkanlara da değinen Erbaş, gençlere, çocuklara daha nitelikli hizmetler sunma noktasında birlik beraberlik içerisinde olunması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, TDV'nin yurt içi ve dışında yürütmüş olduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.

Programa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ve STK temsilcileri ile iş adamları katıldı.

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Büyük Millet diyanet işleri başkanlığı milletin yardımları Prof. Dr. Ali Erbaş

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