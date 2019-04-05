HABER

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlardan hafız yetiştirmesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi caminde programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlardan yeni hafızlar yetiştirmelerini istedi.Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Sakarya Üniversitesi caminde programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlardan yeni hafızlar yetiştirmelerini istedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya Üniversitesi Kampüs Camisinde düzenlenen ‘Hafızlık İcazet Merasimine’ katıldı. Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların ve salavatların getirildiği etkinlikte konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlardan yeni hafızlar yetiştirmesini isteyerek söz aldı.

“Kendisini gösteren bir kitaptır”
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada, “Kuran-ı Kerim sadece Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) efendimize gönderilen bir kitap değildir. Hz. Adem’den itibaren bütün peygamberlere gönderilen mesajların özüdür, özetidir. İslam silim kökünden gelen barışı, huzuru, kurtuluşu bütün insanlığa vadeden hak din, Allah indinde makbul olan tek din ve onun en büyük kaynağı Kuran-ı Kerimdir. 14 asırdır İslam medeniyetinin her dönemine ışık tutan Kuran-ı Kerim kah kendisini ticarette, kah siyasette, kah komşular arası ilişkilerde, ahlaki ilkelerde ve hayatın bütün boyutlarında kendisini gösteren bir kitaptır” dedi.

“Bir yılda 300 bin hafızımız olur”
Başkan Erbaş sözlerinin devamında, “Hafızlarımız büyük bir gayret gösterdiler. Onların hocaları, anneleri, babaları, idarecileri en az kendileri kadar gayret ettiler. Arzu ettiler bu gençler hafız olsunlar diye. Oldular sonunda elhamdülillah. Cenabı hak mübarek eylesin. Hafızların hafızlığını mübarek eylesin. Hafızlarımızdan kendileri de hafız yetiştirmelerini istiyorum. Zekatımız hafız yetiştirmek olacak. Bunun sözünü istiyorum. Bugün ülkemizde 150 bin civarında hafızımız var. Her bir hafızımız bir hafız yetiştirse bir yılda 300 bin hafızımız olur. İnşallah bunu hafızlarımızdan bekliyorum” diye konuştu.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Bayram Tekçe: İstanbul Havalimanı, gayrimenkul sektörünü canlandıracakBayram Tekçe: İstanbul Havalimanı, gayrimenkul sektörünü canlandıracak
Tunceli'de Maçoğlu, mazbatasını aldı (2)Tunceli'de Maçoğlu, mazbatasını aldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.