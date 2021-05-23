HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: İslamofobi bir insanlık suçudur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: İslamofobi bir insanlık suçudur

23.05.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslamofobi bir insanlık suçudur. Akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: İslamofobi bir insanlık suçudur

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 25 Mayıs'ta başlayacak, '1'inci Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu' ile ilgili sosyal medya hesaplarından video mesaj paylaştı. Erbaş mesajında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Ankara'da düzenleyeceği sempozyumun önemine dikkat çekerek, "İslamofobi, İslam'ı ve Müslümanları bir korku ve tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan karanlık bir projedir. Bir insanlık suçudur. Akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır" dedi.

Başkan Erbaş, dünyadaki tüm Müslümanların İslamofobi endüstrisinin kirli yüzünü ifşa etmek ve İslam'ın rahmet ilkelerini insanlığın her bir ferdine ulaştırmak için çalışması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu amaçlar doğrultusunda organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın da yer aldığı 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli son halini paylaştı
Bu görüntüler bugün kaydedildi! İstanbullular uzun kuyruklar oluşturduBu görüntüler bugün kaydedildi! İstanbullular uzun kuyruklar oluşturdu
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haber

Bakan Koca duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haber

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Dehşete düşüren olay! Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Bikinisini giyip sevgilisine poz verdi

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nı İtalya kazandı

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

EGM paylaştı! 15 Temmuz öncesi ve sonrası...

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı! Şiddetli olacak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken 'aşı pasaportu' mesajı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

Genç kızı gözaltına alan polis hakkında 'sarkıntılık' kararı

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğu istismar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.