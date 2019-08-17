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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş mevlide katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 23:15 | Son Güncelleme

 DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya İl Müftülüğü'nce 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybedenlerin anısına düzenlenen mevlide katıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sakarya Müftülüğü'nce hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu. Adapazarı Yeni Cami'de düzenlenen mevlide Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı. Erbaş, depremin üzerinden 20 yıl geçtiğini belirterek, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 20 yıl geçti. Akrabalarımızdan, komşularımızdan, dostlarımızdan birçoğunu o gece kaybettik, Rabbim hepsine rahmet eylesin, bir daha böyle felaketler bizlere yaşatmasın. Bizler dünyada Rabbimizin ifadesi ile imtihan olmak için gönderildik ama bu imtihanı en güzel işi yaparak kazanmamız gerekiyor" dedi.

Afetlere karşı bilinçli Müslümanlar olarak tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O açıdan Peygamber efendimiz buyurdu ki; 'İş ehline verilmedi mi, kıyameti bekle' ne demek kıyameti bekle işte deprem bir kıyamettir. İnşallah hem dünya için hem de ukba için üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmek zorundayız. Sorumluluklarımızın bilincinde olmak zorundayız. Afetler yüce Rabbimizin takdiridir, onun önüne geçmek mümkün değildir. Durdurabiliyor muyuz depremi, sel, yağmuru? Bu Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Ama inşallah bilinçli Müslümanlar olarak afetlerin olacağını dikkate alarak tedbirlerimizi de almamız lazım, maddi ve manevi tedbirlerimizi. İyi mühendis, mimar yetiştireceğiz, ahlaklı iş adamı, müteahhit yetiştireceğiz ki yaptığı evleri sağlam yapsın. Depremi durdurmaya gücümüz yetmiyor ama depremin zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor bunu bizim yapmamız lazım."

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