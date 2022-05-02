Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan bayram namazında İngilizce hutbe! Tüm insanlığa seslendi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Süleymaniye Camii’nde kıldırdığı bayram namazına cemaat yoğun katılım sağladı. Ramazan Bayramı hutbesini okuyan Erbaş, tüm insanlığa ‘barış’ mesajı verdi. Erbaş, hutbenin 10 cümlelik bir paragrafını İngilizce okudu.

Bayram namazını kılan vatandaşların da bayram mesajlarında dünya için barış dilekleri vardı. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlayan vatandaşlar, güzel temennilerini dile getirdi.

"TERAVİH NAMAZLARI DAHA COŞKULU OLDU"

Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, “Bu sene Ramazan ayı, hamd olsun çok bereketli geçti. Rahmetinden, marifetinden mümkün olduğunca istifade etmeye çalıştık. Ülkemizde pek çok şehrimizde, pek çok camimizde vatandaşlarımızla, cemaatimizle beraber olduk. Teravih namazları çok coşkulu geçti. 2 yıl teravih namazını camilerde kılamamıştık. Onun özlemini gidermiş olduk. Hakikaten geçmiş yıllara göre teravih namazlar daha coşkulu oldu” dedi.

"AYASOFYA, 88 YIL SONRA TERAVİHLERİNE KAVUŞTU"

İlk teravih namazının Ayasofya’da kılındığını hatırlatan Erbaş, “Bizim 2 yıllık bir beklentimiz vardı. Ayasofya 88 yıl sonra teravihlerine kavuştu. Bu bizim için unutulmaz bir an oldu. Yurt dışı seyahatlerimiz oldu. Yurt dışında da millet varlığımızla Fransa’da, Almanya’da, Belçika’da, Hollanda’da beraber olduk. Ramazan ayı, rahmet ayı, Kur’an ayıdır. Camilerimizde, televizyonlarımızda çok güzel programlar yapıldı. Mukabeleler oldu. Elhamdülillah rahmet ayı Ramazan’ın rahmetinden, bereketinden millet olarak en güzel şekilde istifade etmeye gayret ettik” diye konuştu.

"DÜNYAYA MESAJ VERDİK"

Hutbenin İngilizce kısmının özet bir paragraf olduğunu söyleyen Erbaş, “Burada, cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler de var. Hem onlar içindi hem de dünyaya mesaj verdik. ‘Dünya hepimiz içindir. Hepimize yeter. Herkes hakkına razı olsun. Kimse kimsenin hakkını el uzatmasın. Eğer öyle olursa savaşlar olmaz. Kadınlar, çocuklar, masum insanlar yurtlarından sürülüp başka diyarlara gitmek zorunda kalmazlar’ Cümlelerinden oluşan önemli bir mesajdı” şeklinde konuştu.

"ÖNE ÇIKAN MESAJLARI VERMEK İSTEDİK"

Erbaş konuşmasının devamında “Bayram ülkemiz ve Müslümanlar için olduğu kadar bütün insanlık için de bir sevgi günleridir. Barış günleridir. Dolayısıyla sadece milletimize değil bütün insanlığa mesajlar vermek gerekiyor. İngilizce kısmında hiç olmazsa bir paragraf olarak öne çıkan mesajları vermek istedik” ifadelerini kullandı.

İHA

