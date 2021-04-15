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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan teravih namazı açıklaması

15.04.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, Cuma namazımızı camilerde bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazan'ın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz." açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan teravih namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, VAV TV’de canlı olarak yayınlanan “İftar Vakti” programına katıldı. Prof. Dr. Erbaş, Ramazan'la birlikte yayın hayatına başlayan VAV TV’ye başarılar dileyerek, “Medeniyet birikimimizi, Kur'an ve sünnet çizgisinde İslam düşüncesini inşallah en güzel bir şekilde milletimize ulaştırma noktasında vasıta olur.” dedi.

'YENİDEN BİR KARAR ALABİLİRİZ'

Bu Ramazanın da koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçirildiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Ramazan'da camilerimizde beş vakit namazımız kılınıyor. Cuma namazı kılınıyor. Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki, zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz. Temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu. Milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, Cuma namazımızı camilerde bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazan'ın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz. Ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın.” diye konuştu.

“Ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” ayetini hatırlatan Başkan Erbaş, “Namaz, oruç, zekat, hac, bütün ibadetlerin özünde insanı kötülüklerden alıkoymak vardır. Peki, kötülüklerden alıkoymak insana ne kazandırır? İnsana güzellik kazandırır. İnsanı iyiliğe ulaştırır. Bu da bir şifadır. 'Rabbimiz buyuruyor ki biz Kur'an'ı şifa ve müminlere rahmet olarak indirdik' buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, tüm insanlar için bir şifadır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin altını çizerek, “Oruç öyle bir şifa ki bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu, objektif bilim adamlarının ispatladığı bir gerçektir, bir hakikattir. Orucun sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik faydaları var. Sadece bedene şifasından da bahsetmiyoruz. Esasında ruhun sağlıklı olması, bedenin sağlıklı olmasını sağlar.” şeklinde konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının Türkiye'de 1003 şubesi olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Vakfımız, bütün illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde fakir fukara, garip gureba insanlara ulaşıyor. Her zaman olduğu gibi bu Ramazan'da da binlerce gönüllümüz ve çalışanımız alanda, milletimizin bize emanet etmiş olduğu yardım paketlerinin, zekatların dağıtımı ile meşgul. Sadece bu Ramazan'da milletimizin bize emanet etmiş oldu 61 milyon Türk Lirasını yurt içinde mağdur insanlara dağıtıyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Ramazan

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