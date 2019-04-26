Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, 4. Aile Forumu'na katıldı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen '4. Aile Forumu' ile kısa film ve fotoğraf yarışması ödül törenine katıldı. Programda konuşan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün mensuplarının fedakar ve özverili çalışmaları ile ve özellikle Aile ve Rehberlik Bürolarıyla milletimizin aile huzuruna rehberlik etmektedir. Bu çalışmalar, hepimizin katkılarıyla her geçen gün nitelik ve nicelik olarak daha da gelişecek ve güçlenecektir" dedi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Aile Formu" ve "Ailemde İyilik Var" temalı kısa film ve fotoğraf yarışmasının ödül töreni Fatih'te bulunan Osmanlı Arşivleri Kongre Salonu'nda düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yanı sıra Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Program öncesi yarışmada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi: