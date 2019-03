Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: “Biz aynı gayeyi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bir aileyiz”

3. İlçe Müftüleri Kongresinin değerlendirme oturumunda konuşan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Biz aynı gayeyi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bir aileyiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca “Değişen Dünyada Değerlerin Korunmasında Diyanet Hizmetleri” başlığıyla düzenlenen 3. İlçe Müftüleri Kongresi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı değerlendirme oturumunun ardından sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, değerlendirme oturumunda yaptığı konuşmada, Başkanlık olarak her geçen gün yurt dışında ve yurt içinde hizmet alanlarının ve çeşitlerinin arttığını ifade ederek, “Bütün bunların üstesinden gelebilmek için her bir arkadaşımızın seferberlik ruhuyla çalıştığını görmek elbette bizi memnun ediyor. Her birinize teşekkür ediyorum” dedi.

Özellikle son bir buçuk yıl içinde din istismarı konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Erbaş, “Ülkemizin 81 ilini ziyaret ettik. İl müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, hepiniz bu seferberlikte yer aldınız. İnşallah bu seferberliğin ikincisine başlayacağız. Milletimizi doğru dini bilgi ile donatmak en başta bizim görevimiz” diye konuştu.