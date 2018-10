Diyanet İşleri Başkanı, Tunceli'de güvenlik güçleriyle namaz kıldı, Munzur'da tekne turu yaptı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de, terörle mücadele operasyonlarına katılan jandarma ve polis özel harekat ekipleriyle yemekte bir araya geldi, ardından namaz kıldırdı. Uzunçayır Baraj Göleti'nde tekne turu yapan Erbaş, "Tunceli'de tekne turu yapacağımı hiç hayal etmemiştim" dedi.

Dün Tunceli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün bölgede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Vali Tuncay Sonel ile birlikte Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulunan Erbaş, terörle mücadelede önemli görevler üstlenen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleriyle yemek yedi. Yemekten sonra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak bir konuşma yaptı. Ardından söz alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Askerlerimiz, polislerimiz, sizler bu topraklarda dimdik ayakta, teröristlerin karşısında bulunduğunuz sürece, bizler Anadolu'nun her yerinde, her ilimizde, her ilçemizde, her köyümüzde rahat bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

1980 askeri darbesi öncesinde insanların sağcı-solcu diye ayrıştırılarak ülkenin karıştırılmak istendiğini belirten Erbaş, "1984 yılından itibaren PKK terör örgütünü bir şekilde kurdular ve milletimizin başına bela ettiler. 30-35 yıldır milletimiz bu belayı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Elhamdülillah şanlı ordumuz, şanlı polisimiz, tüm güvenlik güçlerimiz milletimizle el birliği halinde bu terör örgütünü çökertti ve sonuna doğru geliyoruz inşallah. Biz bir ve beraber oldukça bu ihanetlerin sonu gelecektir inşallah" diye konuştu.

Yemeğin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, güvenlik güçlerine namaz kıldırdı. İl Jandarma Komutanlığı içeriside bulunan 2'nci Jandarma Özel Harekat Yavuzlar Taburu'ndaki Şehitler Camii'nde Erbaş'ın kıldırdığı namazda JÖH ve PÖH timleri saf tuttu.

'TUNCELİ'DE TEKNE TURU YAPACAĞIMI HİÇ HAYAL ETMEMİŞTİM'

İki gündür Tunceli'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile jandarmaya yaptıkları ziyaretin ardından Uzunçayır Baraj Göleti'nde tekne turuna katıldı. Kendisini takip eden gazetecilere konuşan Erbaş, bir gün Tunceli'de tekne turu yapacağını hiç hayal etmediğini dile getirerek, şöyle dedi:

"Hayallerimizin ötesinde bir şehir olmuş Tunceli. Allah razı olsun Sayın Valimizden. Türkiye'de başka şehirlerde ben, vatandaşlarımızın gezeceği, zaman geçireceği, hava alacağı böyle yerler görmedim. Tunceli'de bunu görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Özellikle Munzur Gölü'nde tekne gezisi hiç akla gelmeyecek bir şey. Sağ olsun Sayın Valimiz gerçekleştirmiş. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Doyasıyla vatandaşlarımız ne kadar çok huzurlu, mutlu olursa şehrimiz de o kadar huzurlu olur. Huzur şehri Tunceli'de bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Dolayısıyla bütün milletimizi, vatandaşlarımızı Tunceli'ye görmeye davet ediyorum. Tunceli'de yapılan hizmetler, millet bahçeleri, parklar, çevre düzenlemeleriyle tertemiz bir şehir. Turizme açılmış bir şehir. Çok ilimizde olmayan güzellikler Tunceli'de var. Onun için ben herkesi Tunceli'ye davet ediyorum."

Erbaş, tekne turu sırasında baraj gölünde bir kişinin jetski ile yaptığı gösteriyi de izledi. Erbaş, tekne turunun ardından kentteki gezisini tamamlayarak Ankara'ya hareket etti.