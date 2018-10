Diyanet İşleri Başkanı, Tunceli'de güvenlik güçleriyle namaz kıldı, Munzur'da tekne turu yaptı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tunceli'de, terörle mücadele operasyonlarına katılan jandarma ve polis özel harekat ekipleriyle yemekte bir araya geldi, ardından namaz kıldırdı. Uzunçayır Baraj Göleti'nde tekne turu yapan Erbaş, "Tunceli'de tekne turu yapacağımı hiç hayal etmemiştim" dedi.

Dün Tunceli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün bölgede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Vali Tuncay Sonel ile birlikte Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulunan Erbaş, terörle mücadelede önemli görevler üstlenen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleriyle yemek yedi. Yemekten sonra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak bir konuşma yaptı. Ardından söz alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Askerlerimiz, polislerimiz, sizler bu topraklarda dimdik ayakta, teröristlerin karşısında bulunduğunuz sürece, bizler Anadolu'nun her yerinde, her ilimizde, her ilçemizde, her köyümüzde rahat bir şekilde yaşıyoruz" dedi.