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Diyanet İşleri Başkanı Ürdün'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 00:00 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ürdün'de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal ile bir araya geldi.

Erbaş, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle geldiği Ürdün'de, Bakan Ebu Basal ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz tarafından karşılandı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı'ndaki görüşmede Erbaş, İslam'ın Anadolu'da yayıldığı günden bugüne kadar bu topraklarda yaşayan insanlarla ilişkilerin sıcak olduğunu belirterek, "Bugün de bu ilişkilerimiz en güzel bir seviyede devam ediyor." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir asra yakın bir geçmişinin olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Sizinle beraber bundan sonra gerçekleştireceğimiz iş birliği iki ülke için hayırlara vesile olacak diye düşünüyorum. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığının yüz yıla yıla yakın bir geçmişi var, bu süre içerisinde yapmış olduğumuz çok önemli hizmetler var. Ürdün'ün de tabii bu noktada diyanet hizmetleri ve özellikle din eğitimi, dil eğitimi noktasında çok büyük bir birikime sahip olduğunu biliyoruz. Bu birikimlerimizi, tecrübelerimizi birleştirdiğimiz, birbirimizle paylaştığımız takdirde hizmetlerin daha da büyüyeceğine, gelişeceğine olan inancımız tamdır."

- Din ve dil eğitiminin önemi

Karşılıklı tecrübe paylaşımının önemine dikkat çeken Erbaş, "Özellikle din eğitimi ve dil eğitimi noktasındaki öğrenci değişimi, hoca değişimi, öğretim üyesi değişimi Türkiye'den Ürdün'e, Ürdün’den Türkiye’ye, bu bizim çalışmalarımızı daha da hızlandıracaktır. Bu noktalarda birbirimize yardımcı olursak, destek olursak iki ülkenin büyük kazancı olacaktır, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Basal ve bakanlık çalışanlarına selamlarını gönderdiğini, bu ziyaretin hayırlara vesile olması yönündeki temennisini aktaran Erbaş, Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal'a daveti ve ilgisi için teşekkür etti.

Ürdünlü Bakan Basal ise Erbaş ile beraberindeki heyete, bakanlığın yerel seviyedeki çalışmaları ile Mescid-i Aksa ve İslam dininin kutsal değerleri kapsamındaki hizmetlerine ilişkin bilgi vererek, ziyaretin iki ülkenin dini alanda iş birliğini artıracağını umduğunu kaydetti.

Başkan Erbaş'a Ürdün ziyaretinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Dr. Burhan Erkuş, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat’ın yanı sıra kurum yöneticileri de eşlik ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile beraberindeki heyet, Ürdün ziyareti kapsamında Genel Fetva ve Baş Yargıç dairelerinin yanı sıra parlamentodaki Filistin Komitesiyle de bir araya geldi.

Erbaş, bugün başlayan ve iki gün sürmesi beklenen ziyaretin ardından Katar ve İran'a da resmi ziyaretlerde bulunacak.

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