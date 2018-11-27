Diyanet İşleri Başkanı Ürdün'de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal ile bir araya geldi.

Erbaş, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle geldiği Ürdün'de, Bakan Ebu Basal ve Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz tarafından karşılandı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığı'ndaki görüşmede Erbaş, İslam'ın Anadolu'da yayıldığı günden bugüne kadar bu topraklarda yaşayan insanlarla ilişkilerin sıcak olduğunu belirterek, "Bugün de bu ilişkilerimiz en güzel bir seviyede devam ediyor." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir asra yakın bir geçmişinin olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Sizinle beraber bundan sonra gerçekleştireceğimiz iş birliği iki ülke için hayırlara vesile olacak diye düşünüyorum. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığının yüz yıla yıla yakın bir geçmişi var, bu süre içerisinde yapmış olduğumuz çok önemli hizmetler var. Ürdün'ün de tabii bu noktada diyanet hizmetleri ve özellikle din eğitimi, dil eğitimi noktasında çok büyük bir birikime sahip olduğunu biliyoruz. Bu birikimlerimizi, tecrübelerimizi birleştirdiğimiz, birbirimizle paylaştığımız takdirde hizmetlerin daha da büyüyeceğine, gelişeceğine olan inancımız tamdır."