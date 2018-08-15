Diyanet İşleri Başkanlığı 35 ilçe müftüsü alacak

Diyanet İşleri Başkanlığından, taşra teşkilatında açık bulunan kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen 35 ilçe müftüsü alınacağı bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavla alınacak ilçe müftüleri, en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu veya ilahiyat alanında doktora yapmış, sınava müracaatların bitiş tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 yıl görev yapmış, ihtisas kursu belgesine sahip ve ilçe müftüsü unvanında müktesebi bulunan, Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışan kişiler arasından seçilecek.
İlçe müftülüğü sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacak. Yazılı sınav 30 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.
Yazılı ve sözlü sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan almak gerekecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak.
Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan
Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı
Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!
İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angela Merkel ile görüştü! Ekonomi için önemli adım
Güzelleşmek isterken kirpiklerinden oldu!
Gelinliği attı, siyah bikinisiyle kaldı!
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i bile isyan ettiren skandal görüntü!
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum