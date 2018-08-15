HABER

Diyanet İşleri Başkanlığı 35 ilçe müftüsü alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:29 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığından taşra teşkilatında açık bulunan kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen 35 ilçe müftüsü alınacağı bildirildi

Diyanet İşleri Başkanlığından, taşra teşkilatında açık bulunan kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen 35 ilçe müftüsü alınacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavla alınacak ilçe müftüleri, en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu veya ilahiyat alanında doktora yapmış, sınava müracaatların bitiş tarihi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 yıl görev yapmış, ihtisas kursu belgesine sahip ve ilçe müftüsü unvanında müktesebi bulunan, Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre çalışan kişiler arasından seçilecek.

İlçe müftülüğü sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacak. Yazılı sınav 30 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.

Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.

Yazılı ve sözlü sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 puan almak gerekecek. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Turgutlu Hali'nde ücretli park uygulaması eylemine polis müdahalesiTurgutlu Hali'nde ücretli park uygulaması eylemine polis müdahalesi
Acil serviste doktora 'benim hastama öncelik tanıyın' yumruğuAcil serviste doktora 'benim hastama öncelik tanıyın' yumruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başvuru Diyanet İşleri Başkanlığı "ilçe müftü" başvuruları

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.