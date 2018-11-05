Diyanet İşleri Başkanlığı, 60 bin 803 dini soru yanıtladı

DİYARBAKIR,(DHA)-DİYANET İşleri Başkanlığı'nın 2016 yılı Ocak ayından 2018 yılı Eylül ayına kadar, ibadet, inanç, sosyal hayat, aile hayatı, ticari hayat ve diğer konularda yöneltilen 60 bin 803 adet dini soru cevaplandırdığı belirtildi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 'Diyanet İşleri Başkanlığı 2016-2018 yılları arasında yıllar bazında verdiği fetvalar' ile ilgili yazılı soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı. Tankrıkulu'na gönderilen yanıtta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca verilen fetvaların, Başkanlığın dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Anılan Kurul'ca, 2016 yılı Ocak ayından 2018 yılı Eylül ayına kadar ibadet, inanç, sosyal hayat, aile hayatı, ticari hayat ve diğer konularda yöneltilen 60.803 adet dini soru cevaplandırılmıştır. Din İşleri Yüksek Kurulu, halkın yönelttiği dinî sorulara, İslam dininin temel bilgi kaynaklarını, metodolojisini, tarihî tecrübe, güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak, alan uzmanlarıyla yapılan istişareler ve ilmi araştırmalar sonucunda elde edilen verilere dayalı olarak cevaplar vermektedir. Akademik hüviyete haiz olanlarla birlikte ilmî yeterlilikleri ile temayüz etmiş üst düzey ilim adamlarından müteşekkil Din İşleri Yüksek Kurulu, bu çerçevede ihtiyaç duyulan konularda çalıştaylar ve istişare toplantıları düzenlemekte, yer yer de akademisyenlerin görüşlerine başvurmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, eşcinsellerle ilgili bir araştırma veya çalışma yaptırılmamıştır."

