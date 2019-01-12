Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, büyük bir emanet yüklendiklerini belirterek, "Bugün yer yüzündeki 7 milyarı aşkın insana karşı bize görev yüklüyor. Bu yükü yüklendiğimiz için hesap gününde, bu çağda yaşayan herkesin bize hesap sorma hakkı var." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kurumun Merkez Birimleri İstişare Toplantısı, Erbaş'ın katılımıyla Kızılcahamam'da başladı.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının stratejik planı çerçevesinde 2018 faaliyetleri değerlendirilerek, 2019'a dair planlamalar yapılacak.

Üç gün sürecek toplantının açılış konuşmasını yapan Erbaş, büyük bir emanet yüklendiklerini belirterek, "Bu öyle bir sorumluluk ki bugün yeryüzündeki 7 milyarı aşkın insana karşı bize görev yüklüyor. Bu yükü yüklendiğimiz için hesap gününde, bu çağda yaşayan herkesin bize hesap sorma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, işlerinin vakitlerinden daha çok olduğunu ifade ederek, bunun için "yorulmak" kelimesini lügattan çıkardıklarını kaydetti.