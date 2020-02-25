HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan '20 milyon TL'lik harcama' iddialarına yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan '20 milyon TL'lik harcama' iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 10:07 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada eğitim seminerlerine 20 milyon TL harcandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan '20 milyon TL'lik harcama' iddialarına yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Başkanlığımızca 40 bin personelimizin eğitimleri için 2020 yılında yolluk kaleminden tahsis edilen toplam bütçe 13 milyon 536 bin Türk Lirasıdır” ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bazı medya organlarında başkanlığın hizmet içi eğitim programlarıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hizmet iç eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir. Son günlerde bazı medya mecralarında Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmet içi eğitimleriyle ilgili çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Başkanlığımız stratejik plan çerçevesinde personelimizin yeni gelişmelere intibakları, dini ve sosyal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki yeterliklerinin artırılması, kurum aidiyetlerinin güçlendirilmesi, din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerinin sağlanması ve din istismarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla farklı alanlara yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir. Bu eğitimlere 81 şehrimizden personellerimiz katılmaktadır. Başkanlığımızca yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri, öncelikli olarak eğitim merkezlerimizde yürütülmektedir. 2019 yılının son çeyreğinden itibaren 4/B Sözleşmeli Personelimiz, eğitim merkezlerimizde Mesleğe Hazırlık Eğitimleri’ne alınmıştır. Bu nedenle yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları ile mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bazı hizmet içi eğitimler, eğitim merkezleri dışında, eğitim salonlarıyla birlikte konaklama imkanı olan, sezon dışında uygun şartlardaki mekanlar tercih edilmektedir. Zira Başkanlığımızın kampüsü içerisinde bu eğitimler için konaklama imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili haberlerde yer alan; sadece bir otelde yapılan eğitim seminerine 20 milyon Türk Lirası harcandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Başkanlığımızca 40 bin personelimizin eğitimleri için 2020 yılında yolluk kaleminden tahsis edilen toplam bütçe 13 milyon 536 bin Türk Lirasıdır. Bu eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı Seminer

En Çok Okunan Haberler

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Maçta kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Saymaz: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

Saymaz: PKK'yı ziyaret eden Perinçek'ten mi öğreneceğiz

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Diğer Haberler
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu!

Dedeler köyünde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak

Bu köyde 600 yıldır davul zurna çalmak yasak

Sosyal medya için video çekiyorlardı! Bayıltana kadar dayak...

Sosyal medya için video çekiyorlardı! Bayıltana kadar dayak...

İstanbul'da DEAŞ’ın sözde 'emir' yapısına operasyon: 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ’ın sözde 'emir' yapısına operasyon: 13 gözaltı

25 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Maltepe D-100'de araç alev alev yandı! Trafik yoğunluğu oluştu 

D-100'de araç alev alev yandı! Trafik yoğunluğu oluştu 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.