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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gazeteci Fatih Altaylı’ya yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Altaylı’nın “Yabancı derken!” başlıklı yazısında dile getirip Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a atfederek yorumladığı, “Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun” sözünün Başkan Erbaş’a ait olmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gazeteci Fatih Altaylı’ya yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bugün Habertürk internet sitesinde Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan ’Yabancı derken!’ başlıklı yazıda yer verilen ’Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun’ sözü, Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’a ait değildir. Altaylı, Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamen iftiradan ibaret bir içeriği araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır” denildi.

İHA

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