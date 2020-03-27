HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac açıklaması: İkinci bir duyuruya kadar....

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac açıklaması: İkinci bir duyuruya kadar....

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 09:09 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac açıklaması: İkinci bir duyuruya kadar....

Suudi Arabistan'ın, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle umre ziyaretlerini geçici olarak askıya alması ve umre ziyaretlerinin geçici olarak durdurulması ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinden 2020 yılı hac ödemeleri ile ilgili duyuru yaptı.

'Hac Ödemeleri İkinci Bir Duyuruya Kadar Ertelenmiştir' başlıklı duyuruda 2'nci ve 3'üncü taksit ödemelerine ilişkin "2020 yılında hacca gitmek üzere kesin kayıt yaptırıp ilk taksit ödemelerini yaparak 2'nci ve 3'üncü taksit ödemelerini henüz yapmayan hacı adaylarımızın taksit ödemeleri ve hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Hac ile ilgili iş ve işlemler de (hacı adaylarımızın eğitimleri, valiz, kitap, malzeme dağıtımı, görevli seçimi ve eğitimi gibi konular) ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.

UMRECİLERİN ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK

Sitede ayrıca umre turları iptal edilen umrecilere ücret iade işlemlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bir duyuruya da yer verildi. Duyuruda, koronavirüsten korunmak ve yayılımını önlemek amacıyla umre turlarının ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine, bazı kafilelerin umre vizelerinin alınmasına rağmen iptal edilmek zorunda kalındığı bildirildi. Umre vizeleri alınan ve turları iptal edilen umre yolcularından vize ücreti kesintisi yapılmadan ücretlerin iade edileceği kaydedilirken, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyen umrecilerin ücret iadelerinin IBAN hesabına gönderilmesi için talep ekranı açıldı.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Akılalmaz olay! Saatlerce izleyip 12 kişiyle baskın yaptılarAkılalmaz olay! Saatlerce izleyip 12 kişiyle baskın yaptılar
Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyorVirüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor
Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı Hac koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Ünlü oyuncunun 'evde kal' pozu olay oldu

Ünlü oyuncunun 'evde kal' pozu olay oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

Diğer Haberler
OHAL Komisyonunun karar sayısı 105 bini geçti

OHAL Komisyonunun karar sayısı 105 bini geçti

Özel Cuma mesajları: Koronavirüse karşı sıhhatli günler dileğiyle

Sıhhatli günler dileğiyle Cuma mesajları

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dilek'in babası konuştu

Koronavirüsten ölen Dilek'in babası konuştu

Türkiye'den Yunanistan'a 'deniz yetki alanları' tepkisi

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde ölü sayısı 23 bini geçti

Kabus! Ölü sayısı 23 bini hasta sayısı 500 bini aştı

Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler

Akılalmaz olay! Saatlerce izleyip 12 kişiyle baskın yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.