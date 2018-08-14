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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 15:33 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli ürünleri tercih edelim" çağrısında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısının ardından bir önemli açıklama da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, "İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bu günler maddî ve manevî açıdan kenetlenme ve fedakârlık zamanlarıdır. Biliyoruz ki devletimiz, mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün görevlileri ve mensupları ile milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakârlık ve sorumluluk konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir." denildi.

Türk milletinin çok boyutlu saldırıların üstesinden geleceği belirtilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Tarihten beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhu ile aşmış aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecek ve Allah’ın yardımı ile bu onurlu mücadelesinden galip çıkacaktır.

Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır."

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı diyanet Recep Tayyip Erdoğan

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