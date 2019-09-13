Diyanet İşleri Başkanlığına 2 yeni genel müdür

Erbaş, Başkanlığın hizmetlerinin gelişimiyle personelin özverili çalışmaları arasındaki bağı da ifade ederek, "Bu, arkadaşlarımızın, hocalarımızın gayretleriyle doğru orantılıdır. Bunun için aşk, fedakarlık gerekiyor. Bu aşkın ve fedakarlığın samimi bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığına sarf edilmesi, netice itibarıyla milletimizin kazanmasına, milletimizin en güzel bir şekilde bu teşkilatın çalışmalarından istifade etmesine yaramış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akif Pusmaz'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Erbaş, "Bir kurumun başarısının altında insan kaynağı yatmaktadır. Eğer insan kaynağı verimli bir şekilde kullanılırsa, o kurumun başarıya ulaşmaması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla görevlerine başlayan Pusmaz için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde, Bilgin için ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde birer tören düzenlendi.

Makamların geçici, önemli olanın o makamlarda yapılan hayırlı hizmetler olduğunu belirten Ali Erbaş, "(2 günü birbirine eşit olan zarardadır) hadis-i şerifi doğrultusunda hareket edersek, biz mutlaka daha başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

İnsan Kaynakları Genel Müdürü Pusmaz ise daha iyi bir hizmeti yürütmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.

- "Biz, din-i mübin-i İslam'a hizmet ediyoruz"

Daha sonra Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne geçen Prof. Dr. Erbaş, Bilgin'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Önemli olan hepimizin emanet bilinciyle bulunmuş olduğu göreve sarılması ve onun hakkını vermesidir. Bu noktada bütün hocalarımız tecrübelerini birleştirecekler ve hep birlikte başarıya odaklanacağız. Buraya hizmet, milletimize, dinimize hizmettir. Biz, din-i mübin-i İslam'a hizmet ediyoruz. Attığımız her adım hizmetlerimizin daha nitelikli bir şekilde olması içindir. Niyetimiz halis, samimi olursa bu da işimize, başarımıza yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mehmet Bilgin ise teşekkür ederek, "Yolumuz uzun, meşakkatli. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş de göreve yeni başlayan yöneticilerin hayırlı ve başarılı bir şekilde görev yapmaları için dua etti.

