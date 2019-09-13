HABER

Diyanet İşleri Başkanlığına 2 yeni genel müdür

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne atanan Akif Pusmaz ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne getirilen Mehmet Bilgin, düzenlenen törenle görevlerine başladı

Diyanet İşleri Başkanlığında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne atanan Akif Pusmaz ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne getirilen Mehmet Bilgin, yeni görevlerine başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla görevlerine başlayan Pusmaz için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde, Bilgin için ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde birer tören düzenlendi.

Akif Pusmaz'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Erbaş, "Bir kurumun başarısının altında insan kaynağı yatmaktadır. Eğer insan kaynağı verimli bir şekilde kullanılırsa, o kurumun başarıya ulaşmaması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Başkanlığın hizmetlerinin gelişimiyle personelin özverili çalışmaları arasındaki bağı da ifade ederek, "Bu, arkadaşlarımızın, hocalarımızın gayretleriyle doğru orantılıdır. Bunun için aşk, fedakarlık gerekiyor. Bu aşkın ve fedakarlığın samimi bir şekilde Diyanet İşleri Başkanlığına sarf edilmesi, netice itibarıyla milletimizin kazanmasına, milletimizin en güzel bir şekilde bu teşkilatın çalışmalarından istifade etmesine yaramış oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Makamların geçici, önemli olanın o makamlarda yapılan hayırlı hizmetler olduğunu belirten Ali Erbaş, "(2 günü birbirine eşit olan zarardadır) hadis-i şerifi doğrultusunda hareket edersek, biz mutlaka daha başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

İnsan Kaynakları Genel Müdürü Pusmaz ise daha iyi bir hizmeti yürütmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.

- "Biz, din-i mübin-i İslam'a hizmet ediyoruz"

Daha sonra Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne geçen Prof. Dr. Erbaş, Bilgin'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Önemli olan hepimizin emanet bilinciyle bulunmuş olduğu göreve sarılması ve onun hakkını vermesidir. Bu noktada bütün hocalarımız tecrübelerini birleştirecekler ve hep birlikte başarıya odaklanacağız. Buraya hizmet, milletimize, dinimize hizmettir. Biz, din-i mübin-i İslam'a hizmet ediyoruz. Attığımız her adım hizmetlerimizin daha nitelikli bir şekilde olması içindir. Niyetimiz halis, samimi olursa bu da işimize, başarımıza yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mehmet Bilgin ise teşekkür ederek, "Yolumuz uzun, meşakkatli. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş de göreve yeni başlayan yöneticilerin hayırlı ve başarılı bir şekilde görev yapmaları için dua etti.

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Organlarıyla 3 kişiye hayat verecekOrganlarıyla 3 kişiye hayat verecek
Miryokefalon Zaferi’nin 843.yıldönümü Isparta’da törenlerle kutlanacakMiryokefalon Zaferi’nin 843.yıldönümü Isparta’da törenlerle kutlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş diyanet işleri başkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.