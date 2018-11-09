Diyanet İşleri Başkanlığına binlerce yeni kadro açılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığının kadrosu genişletiliyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 20 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına toplam 8 bin 489 ek kadro açıldı.

Merkez teşkilatına hukuk müşaviri, avukat, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, şehir bölge plancısı, mühendis, mimar, astronom, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, tekniker, teknisyen ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) olmak üzere 376 kadro tahsis edilirken taşra teşkilatına verilen 8 bin 113 kadro ise avukat, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, murakıp, şef, kütüphaneci, tekniker, müezzin-kayyım, VHKİ, şoför, aşçı, kaloriferci, bekçi ve hizmetli unvanlarından oluştu.

Diyanet bütçesinde hızlı artış

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın 23 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile ilgili yaptığı sunumda Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde önümüzdeki üç yıllık dönemde beş milyar lirayı aşkın artış öngörülmüştü. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılındaki ödeneği 7 milyar 774 milyon 183 lirayken 2019'da 10 milyar 445 milyon, 2020'de 11 milyar 992 milyon, 2021'de ise 13 milyar 148 milyon lira olarak planlanıyor.