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Diyanet İşleri Başkanlığına binlerce yeni kadro açılıyor

09.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

Bütçesindeki hızlı artışla MİT, içişleri ve dışişleri bakanlıkları gibi kurumları geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 8 bin 489 ek kadro açılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığına binlerce yeni kadro açılıyor

Diyanet İşleri Başkanlığının kadrosu genişletiliyor. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 20 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına toplam 8 bin 489 ek kadro açıldı.

Merkez teşkilatına hukuk müşaviri, avukat, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, şehir bölge plancısı, mühendis, mimar, astronom, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, tekniker, teknisyen ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ) olmak üzere 376 kadro tahsis edilirken taşra teşkilatına verilen 8 bin 113 kadro ise avukat, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, murakıp, şef, kütüphaneci, tekniker, müezzin-kayyım, VHKİ, şoför, aşçı, kaloriferci, bekçi ve hizmetli unvanlarından oluştu.

Diyanet bütçesinde hızlı artış

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın 23 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile ilgili yaptığı sunumda Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde önümüzdeki üç yıllık dönemde beş milyar lirayı aşkın artış öngörülmüştü. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılındaki ödeneği 7 milyar 774 milyon 183 lirayken 2019'da 10 milyar 445 milyon, 2020'de 11 milyar 992 milyon, 2021'de ise 13 milyar 148 milyon lira olarak planlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı için öngörülen bütçenin İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi kurumlarınkinden çok daha yüksek olması dikkat çekmişti. MİT'e 2019'da 2 milyar 157 milyon, 2020'de ise 2 milyar 368 milyon liralık bütçe öngörülürken 2018 için ödeneği 7 milyar 255 milyon olan İçişleri Bakanlığı'na 2019 yılı için 8 milyar 572 milyon, 2020'de ise 9 milyar 616 milyon liralık bütçe ayrılacak. Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinin ise 2018'deki 3 milyar 310 bin 380 liradan 2019'da 4 milyar 635 bin 760 ve 2020'de 4 milyar 806 bin 884 liraya yükseltilmesi öngörülüyor.

DW / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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