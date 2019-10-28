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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan '29 Ekim' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 22:56 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Mevla'dan temenni ediyoruz" denildi.

ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanlığı'nın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Mevla'dan temenni ediyoruz" denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkanlığın mesajında, Türk milletinin karşılaştığı zorlukların üstesinden çağlara örnek olacak kahramanlıklarla geldiği belirtilerek, "Bundan bir asır önce, çeşitli hile ve tuzaklarla saldırılara maruz kalan vatanımızı korumak için verilen mücadele bunun en yakın örneğidir. Aziz milletimiz, istiklalimizin sembolü şanlı bayrağımız inmesin, hakikati aleme ilan eden ezanlarımız dinmesin, harim-i ismetimiz çiğnenmesin ve mabetlerimizin göğsüne namahrem eli değmesin diye canıyla, malıyla ve bütün imkanlarıyla onlarca cephede destanlar yazmıştır. Zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen, inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran ecdadımız, iradesine vurulmak istenen prangaları kırmış ve milli iradenin gücünü tescil ederek Cumhuriyeti ilan etmiştir. Dolayısıyla Cumhuriyet, millet iradesini görmezden gelen ya da hiçe sayan hiçbir tavrın meşru olmadığının ve asla kabul edilemeyeceğinin de ilanıdır" ifadelerine yer verildi.
'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGIYLA ANIYORUZ'
"Şüphesiz milli mücadelede milletimizin en büyük dayanağı ve gücü, Allah'a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı ve değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olmuştur" denilen mesajda şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyetimizin 96'ncı yılında bir kez daha ifade etmeliyiz ki; uğruna milli mücadele verdiğimiz değerleri diri tutarak nesillerimize aktarmak, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her daim milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Milli mücadelenin bütün kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Mevla'dan temenni ediyoruz."

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